Záujem o diétne stravovanie v bánovských ZŠ a MŠ je menší ako vlani

Bánovce nad Bebravou 30. septembra (TASR) - Záujem rodičov o diétne stravovanie detí v základných školách (ZŠ) a materských školách (MŠ) v Bánovciach nad Bebravou je menší ako v minulom školskom roku. Vyplýva to z prieskumu spoločného školského úradu. Ten odporučil rodičom donášku stravy z domu, prípadne stravu zo súkromnej jedálne.



"Tak ako po iné roky, aj teraz sme na začiatku školského roka v jednotlivých školských a predškolských zariadeniach v rámci nášho mesta urobili prieskum o diétnom stravovaní. Na základe jeho výsledkov sme zistili, že záujem je ešte menší ako v minulom školskom roku," načrtla Zuzana Dičerová zo spoločného školského úradu.



Na základe výsledkov prieskumu, ako i z ekonomických dôvodov podľa nej nie je možné, aby sa jednotlivé diéty na niektorej zo škôl pripravovali. "Deťom je po dohovore a usmernenia vedúcej školskej jedálne umožnená donáška stravy z domu. Tento pokrm im v každej školskej jedálni uskladnia a následne zohrejú. Rodičia v prípade nosenia vlastnej diétnej stravy do zariadenia preberajú plnú zodpovednosť za vhodnosť, kvalitu poskytnutej stravy a dodržanie jej nutričnej a energetickej hodnoty," priblížila.



Stravovanie detí so špeciálnymi diétnymi potrebami môže podľa odporučenia mesta zabezpečiť súkromná školská jedáleň na Farskej ulici. Je potrebné, aby sa rodičia, ktorí majú záujem o tento druh stravy, spojili s vedúcou jedálne a dohodli podmienky a spôsob odberu daného pokrmu.



"Ak by v budúcnosti stúpol záujem o niektorú diétu na taký počet, že by ju bolo možné z ekonomických a kapacitných dôvodov v školských zariadeniach pripravovať, budeme situáciu s vedením mesta a riaditeľmi školy riešiť. Všetci máme maximálny záujem pomôcť a vyhovieť deťom a ich rodinám," skonštatovala Dičerová.