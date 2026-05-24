Záujem o dobrovoľníctvo v Košiciach od roku 2019 rastie
Mestskí dobrovoľníci začiatkom tohto týždňa zveľaďovali aj átriá v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici.
Autor TASR
Košice 24. mája (TASR) - Od roku 2019, keď boli Košice Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva, stúpol záujem verejnosti o dobrovoľnícke aktivity. Skonštatoval to hovorca magistrátu Dušan Tokarčík s tým, že udelenie uvedeného titulu pomáha budovať košickú komunitu a súdržnosť. O jeho získanie by sa podľa neho mali uchádzať aj ďalšie slovenské mestá.
Pripomenul, že na dobrovoľníckej báze sa postupne začala kreovať spolupráca medzi mestom, mestskými časťami, mimovládnymi organizáciami, ale aj jednotlivcami. „Vzájomná spolupráca dobrovoľníkov prináša svoje ovocie v podobe vynikajúcej spolupráce v duchu hesla: Dnes pomôžete ako dobrovoľníci vy nám, zajtra prídeme pomôcť my vám,“ uviedol.
Mesto podľa jeho slov každý rok organizuje viacero dobrovoľníckych aktivít. Košickí dobrovoľníci napríklad čistili priestranstvá od odpadkov či zachraňovali vodou zaplavený útulok pre psov.
Dobrovoľníkom sa tiež podarilo vyčistiť a zveľadiť desiatky rokov zanedbávaný bývalý evanjelický cintorín na Žriedlovej ulici. „V súvislosti s cintorínom sa našim dobrovoľníkom podaril aj ďalší husársky kúsok. Po piatich rokoch pátrania v archívoch a oslovení desiatok inštitúcií sa podarilo získať do majetku mesta poslednú zachovanú pohrebnú kaplnku rodiny Pohle - Roth, v súčasnosti mesto pracuje na záchrane tejto národnej kultúrnej pamiatky,“ dodal Tokarčík.
Mestskí dobrovoľníci začiatkom tohto týždňa zveľaďovali aj átriá v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici. V uplynulom období pomohli tiež so zariaďovaním hospicu, ktorý je jeho súčasťou.
Vedenie mesta chce postupne dosiahnuť, aby sa dobrovoľníctvo stalo súčasťou každodenného života Košičanov, a to vo všetkých jeho podobách. Ambíciou je, aby sa Košice stali inšpirujúcim príkladom a zároveň lídrom dobrovoľníctva v krajinách strednej a východnej Európy.
„Jedným z hlavných cieľov, ktoré by chcelo vedenie mesta dosiahnuť na poli dobrovoľníctva je to, aby široká košická verejnosť pochopila význam dobrovoľníctva v zmysle jeho neoceniteľného prínosu nielen pre Košice, ale aj pre celú našu spoločnosť,“ doplnil Tokarčík.
