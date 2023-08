Vysoké Tatry 4. augusta (TASR) - Záujem o duálne vzdelávanie sa vo Vysokých Tatrách zvyšuje. Potvrdzujú to údaje jedného z hotelov v Tatranskej Lomnici, kde je aktuálne dopyt zo strany žiakov Strednej odbornej školy (SOŠ) v Hornom Smokovci trojnásobne vyšší, než je jeho kapacita. Uviedol to výkonný riaditeľ hotela Lomnica Peter Mudrý s tým, že spoluprácu chcú rozšíriť aj o ďalšiu školu. Systém duálneho vzdelávania hotelového personálu v regióne podporuje aj Prešovský samosprávny kraj, víta ho aj tamojšia oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR).



Študenti v hoteli jednak pomáhajú pod dohľadom skúsených čašníkov a kuchárov, okrem toho však aj reálne pracujú. "Naši žiaci dostávajú aj štipendium, čo je istá forma odmeny. Obliekajú sa do rovnakých uniforiem ako personál a plnohodnotne ich zapájame do práce. Učíme ich pravé hotelové remeslo," priblížil Mudrý a dodal, že záujem rastie aj zo strany rodičov. Spomedzi uchádzačov si ešte pred letom vybrali 14 študentov pre odbory cukrár, čašník, kuchár a hotelová akadémia. V septembri hotel plánuje rovnako postupovať aj v spolupráci so SOŠ gastronómie a služieb v Prešove, kde chce získať študentov z odboru pekár. Hotel prevádzkuje aj iné zariadenia a podľa riaditeľa je dôležité si kvalitný personál "vychovať" priamo cez duálne vzdelávanie.



"Región Vysoké Tatry je miestom, ktoré láka turistov z celého sveta. Je preto našou povinnosťou pomáhať vo výchove hotelového personálu a sme pripravení v tom aj pokračovať. Duálne vzdelávanie, ktoré dáva mladým ľuďom nielen vzdelanie, ale aj potrebnú prax a perspektívu budúceho zamestnania, je tou správnou cestou," skonštatoval predseda PSK Milan Majerský a ubezpečil, že kraj chce v podpore pokračovať aj v budúcnosti.



Výkonná riaditeľka OOCR Región Vysoké Tatry Lucia Blašková pre TASR potvrdila, že hotelieri majú so študentmi z duálneho vzdelávania veľmi pozitívne skúsenosti. Napríklad hotely prevádzkované popradským akvaparkom pripravujú na ďalší školský rok prezentáciu priamo v škole. Cieľom je do programu získať ešte viac študentov a motivovať ich. "Uplatnenie sa pre nich určite nájde," zdôraznila. Spokojnosť podľa nej prejavujú aj študenti, ktorí získavajú prax aj v luxusnejších prevádzkach a motivuje ich tiež štipendium. Ďalší obojstranný benefit podľa Blaškovej je, že hotelieri vedia po dovŕšení vhodného veku ponúknuť takýmto študentom brigádu počas roka. "Sú aj prví zamestnanci, ktorí prešli plynule do trvalého pracovného pomeru po ukončení štúdia," upozornila Blašková.



Situácia s personálnym obsadením sa vo Vysokých Tatrách podľa nej po pandémii doposiaľ nestabilizovala a v regióne stále chýba kvalifikovaná pracovná sila. "Dobrý zamestnanec má cenu zlata. Hotely a reštaurácie sú personálne zabezpečené na sezónu, vypomáhajú si brigádnikmi – študentmi a podobne. Celkový stav sa však zásadne nezmenil," uzavrela.