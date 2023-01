Záujem o klzisko v Brezne neutícha, využilo ho už cez 3500 ľudí

Brezno 16. januára (TASR) – Nová ľadová plocha, ktorú v Brezne sprístupnili pred vianočnými sviatkami, bola najväčším lákadlom Ľadového mestečka v centre mesta. Verejné klzisko pod holým nebom zostáva stále otvorené, o termíne ukončenia jeho prevádzky rozhodne až počasie.



Ako v pondelok uviedlo mesto na svojej webstránke, záujem o verejné korčuľovanie bol doposiaľ veľký. Atrakciu, ktorú na Horehroní otvorili po prvý raz, si užívajú domáci i návštevníci regiónu.



"Od spustenia prevádzky do 8. januára sme zaevidovali viac ako 3500 návštevníkov všetkých vekových kategórií. Keďže nejde o prírodné klzisko, výber vstupného nám pomáha pokryť náklady na prevádzku ľadovej plochy," konštatoval vedúci odboru športu a kultúry magistrátu Miroslav Baran.



Tristo štvorcových metrov ľadovej plochy môžu korčuliari využívať aj v mierne plusových teplotách, čo umožňuje moderná chladiaca technológia, na ktorú prispel Banskobystrický samosprávny kraj a zadovážila breznianska radnica. Klzisko je otvorené takmer každý deň v dvoch vstupoch, od 16.00 do 17.30 a od 18.00 do 19.30 hod. Kto korčule nemá, priamo pri ľadovej ploche je požičovňa. Deti môžu využiť aj pomôcky na učenie korčuľovania.



"Teší ma, že otvorenie klziska pod vynovenou zvonicou malo taký úspech. Cestu na ľad si našlo množstvo ľudí, a to nielen z Brezna a blízkeho okolia, ale dokonca i návštevníci zo vzdialenejších miest," reagoval iniciátor sprevádzkovania mobilnej ľadovej plochy na námestí primátor Tomáš Abel.