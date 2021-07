Záujem o kompostéry v Nitre je veľký, mesto chystá nákup 1000 kusov

Nitra 1. júla (TASR) – O kompostéry, ktoré pred časom ponúkla nitrianska radnica obyvateľom mesta zadarmo, je veľký záujem. Magistrát chce v prvom kole kúpiť 1000 kusov, na ktoré už poslanci vyčlenili v rozpočte 100.000 eur.



Peniaze za nákup chce mesto následne refundovať z dotácie z Environmentálneho fondu. „Zo zberu dát nám vyšlo, že záujem o kompostéry je zo strany občanov veľký. Na základe ukončenia prvého kola sa všetko vyhodnotí a pristúpime k obstaraniu,“ uviedol Štefan Lančarič z odboru životného prostredia.



Ako vysvetlil, mesto bude obstarávať dva druhy nádob na kompostovanie. „Do individuálnej výstavby by mali ísť plastové kompostéry s minimálnym objemom 900 litrov tak, aby boli refundovateľné z projektu, ktorý bol podaný na Environmentálny fond. A ďalší druh by mali byť komunitné kompostéry, ktoré sú určené pre hromadnú bytovú výstavbu a na sídliská a mali by postupne alternovať hnedé kontajnery na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,“ povedal Lančarič.



Radnica si od rozšírenia kompostovania v rodinných domoch v komunitách na sídliskách sľubuje viac recyklovaného biologického odpadu. Podľa viceprimátora Miloslava Špotáka by tak kompostéry do istej miery nahrádzali hnedé nádoby na kuchynský odpad. „Budú tak zároveň šetriť náklady na vývoz týchto nádob a tiež na likvidáciu tohto typu odpadu,“ skonštatoval.



Mestskému poslancovi Štefanovi Štefekovi sa však postup mesta nepáči a považuje ho za nesystémový. „Tisíc kompostérov, to je jedna mestská časť. A čo potom, keď neuspejeme s projektom na Envirofonde? Potom budeme musieť hľadať peniaze v rozpočte, aby sme všetkých uspokojili. A pýtam sa, čo my, čo máme kúpené kompostéry za vlastné peniaze? Mali sme riešiť celé mesto. Ja tento postup nepovažujem za koncepčné riešenie,“ uviedol Štefek.



Primátor Marek Hattas pripomenul, že nákup tisícky kompostérov nie je posledným krokom. Podľa jeho slov sa bude systém nakladania z kuchynským odpadom v Nitre postupne vylepšovať a rozvíjať. „Momentálne chytáme mačku za chvost. Ostatné obce to už majú dávno vyriešené a zber kuchynského odpadu už robia. My tento proces začíname a toto je iba prvé kolo,“ dodal Hattas.