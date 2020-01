Záujem o korčuľovanie je veľký, Poprad chce budovať nové ľadové plochy

Poprad 29. januára (TASR) – Záujem o verejné korčuľovanie v najväčšom meste pod Tatrami je veľký, priestor pre obyvateľov na zimnom štadióne je však minimálny. Na území mesta je však počas zimy v prevádzke niekoľko ľadových plôch a popradská samospráva avizuje, že ďalšie by mali pribudnúť.



„Zimný štadión v Poprade, ktorý je domovským stánkom seniorského hokejového tímu, je v prevádzke od 5.45 do 23.00 h sedem dní v týždni. Tréningy hokejových družstiev a hokejové stretnutia tento prevádzkový čas využívajú v maximálnej miere. Priestor na verejné korčuľovanie je tak minimálny, len počas Vianoc a po skončení sezóny. Práve preto mesto Poprad vybudovalo a prevádzkuje od decembra do marca ľadovú plochu pred Arénou Poprad,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Poprad Jarmila Hlaváčová.



Pre verejnosť je počas dňa k dispozícii aj ľadová plocha v mestskej časti Veľká. Prírodné klzisko je v parku v časti Kvetnica, ale aj na rybníku za zimným štadiónom. Okrem toho je v prevádzke súkromná ľadová plocha pri jednom z hotelov na sídlisku Západ. Ani tento počet plôch však Popradčanom nestačí a v peknom počasí je najmä klzisko pri aréne často preplnené. Aj to je dôvod, prečo chce samospráva nové plochy vybudovať.



„Minulý rok sme spracovali projektovú dokumentáciu na výstavbu novej ľadovej plochy na sídlisku Juh. V súčasnosti zabezpečujeme potrebné povolenia, následne prebehne proces výberu zhotoviteľa a po úspešnom ukončení verejného obstarávania plánujeme tento rok túto plochu aj zrealizovať,“ priblížila Hlaváčová s tým, že práce by mali byť ukončené na jeseň. Nasledujúcu zimu tak budú môcť Popradčania na korčuľovanie využívať novú ľadovú plochu. Na realizáciu stavby sú vyčlenené v mestskom rozpočte finančné prostriedky vo výške viac ako 1,3 milióna eur.



„V súčasnosti prebieha príprava aj na výstavbu tréningovej haly vedľa jestvujúceho zimného štadióna. V projekte je zahrnuté aj zázemie pre korčuliarov, takže v tejto hale budú vytvorené podmienky na pravidelné verejné korčuľovania pre obyvateľov mesta i okolia,“ doplnila hovorkyňa. Na výstavbu získalo mesto ešte vlani dotáciu od štátu vo výške dvoch miliónov eur.



Samospráva v tomto roku organizuje 8. ročník prípravného výcviku v korčuľovaní detí materských škôl. V aktuálnom školskom roku sa doň zapojilo 283 detí z desiatich materských škôl a jeden súkromnej. Radnica hodnotí tento projekt veľmi pozitívne. Deti v predškolskom veku sa naučia okrem korčuľovania pohybovú všestrannosť, rozvíjajú koordinačné schopnosti, a tak nadobúdajú športovú gramotnosť. „Výcvik je vedený na vysokej odbornej úrovni pod vedením hokejových trénerov. Kurz korčuľovania trvá deväť týždňov a je oň obrovský záujem tak zo strany materských škôl, ako aj rodičovskej verejnosti. Aby sme vyhoveli všetkým škôlkam v meste, je však potrebné vybudovať ďalšiu ľadovú plochu, ešte lepšie, krytú tréningovú halu, kde by sa výcvik mohol konať bez ohľadu na poveternostné podmienky,“ upozornila Hlaváčová.