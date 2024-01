Záujem o lyžiarske stredisko Vernár oproti vlaňajšej sezóne vzrástol

Vernár 21. januára (TASR) - Záujem o menšie lyžiarske stredisko v obci Vernár neďaleko Popradu oproti minulému roku vzrástol. Pre TASR to potvrdil jeho prevádzkovateľ Ján Alexa s tým, že po mesiaci od otvorenia sezóny sú zatiaľ s návštevnosťou spokojní.



"Sezónu sme začali skôr ako pred rokom, už 16. decembra 2023. Aktuálne lyžujeme na všetkých zjazdovkách a v prevádzke máme aj všetky vleky," uviedol Alexa. Zvýšený záujem o lyžovačku vo Vernári pripisuje aj tomu, že oproti minulému roku nezvyšovali ceny skipasov. Zároveň ide o menšie stredisko s menším počtom lyžiarov a je tiež vyhľadávané na organizovanie lyžiarskych zájazdov. "Mali sme tu zájazdy aj z Bratislavského kraja, teraz by mali prísť školáci z obce Pata. Využívajú to, že u nás je k dispozícii aj ubytovanie, strava a taktiež požičovňa lyží," dodal Alexa. Medzi školákmi, ktorí na kurzy dochádzajú, prevažujú školy z okresu Poprad.



Zástupkyňa prevádzkovateľa Ivana Alexová dodala, že počas najnavštevovanejších týždňov na prelome rokov zaznamenali približne 30-percentný nárast počtu lyžiarov oproti predošlej sezóne. "Spôsobené to bolo aj tým, že sme cez zimné prázdniny lyžovali viac dní, keďže tento rok nám prialo počasie a mohli sme spustiť sezónu o niečo skôr," zdôvodnila. Priemerná denná návštevnosť je tam v súčasnosti 250 až 300 lyžiarov.



Rodina Alexová stredisko prevádzkuje druhú sezónu, pred začiatkom tej aktuálnej investovali najmä novej čerpacej stanice, vďaka čomu navýšili kapacitu zasnežovania na 12 zariadení. "Ďalšie plány sú určite rozšíriť stredisko, minimálne jeden vlek by sme chceli postaviť v tej nižšie položenej časti, ktorú využívajú najmä rodiny s deťmi," priblížil Alexa. Do úvahy podľa neho pripadá v budúcnosti aj budovanie sedačkovej lanovky, ide však o pomerne vysokú investíciu.



Areál Vernár - Studničky sa nachádza na rozhraní Nízkych Tatier a Slovenského raja, 18 kilometrov južne od Popradu. Prevádzkovateľ ho získal do nájmu od obce na 20 rokov za 20.000 eur ročne.