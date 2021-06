Záujem o mobilnú aplikáciu mesta Myjava rastie

Myjava 14. júna (TASR) – Mobilná aplikácia mesta Myjava, ktorá pracuje v systéme SOM - správy o meste, má za sebou dva mesiace skúšobnej prevádzky. Doteraz si ju do svojich mobilných telefónov stiahlo 2487 užívateľov. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Ako doplnil, samospráva v nej zverejnila 253 prebraných príspevkov z webovej stránky a 268 originálnych správ, na ktoré sú užívatelia upozorňovaní notifikáciami. "Publikované príspevky v nej majú viac ako 138.000 pozretí. Mesto cez aplikáciu zodpovedalo 38 podnetov a zaregistrovalo 46 inzerátov," uviedol Hrin.



Aktuálne samospráva rokuje s dodávateľom aplikácie o jej ďalšom využívaní a tiež rozšírení o modulov. "Tie by občanom uľahčili život a zlepšili komunikáciu s úradom. Malo by ísť napríklad o kalendár zvozu odpadov s upozorneniami na vývoz jednotlivých komodít vyseparovaných zložiek odpadu podľa termínov a ulíc," doplnil hovorca mesta.



"Aplikáciu si môžu obyvatelia stiahnuť do telefónu cez obchod Google Play alebo v App Store, zadať heslo Myjava, kliknúť na inštaláciu a hotovo. Rovnako sa dá stiahnuť prostredníctvom QR kódov, ktoré sú prístupné na plagátoch na informačných tabuliach mesta alebo na banneroch na mestskej webovej stránke," informoval Hrin.