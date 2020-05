Záujem o návrat detí do škôlok je vyšší ako do základných škôl

Nitra 25. mája (TASR) – Mesto Nitra je pripravené na spustenie výučby v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Počas návštevy ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) na nitrianskych školách to potvrdil primátor Marek Hattas. Podľa jeho slov sa záujem rodičov o umiestnenie detí v materských školách pohybuje okolo 80 percent, v základných školách zhruba 60 percent. „Režim na školách budeme musieť jemne upraviť, riaditelia i pedagógovia s nami spolupracujú v maximálne možnej miere. Najmä o materské školy je veľký záujem zo strany rodičov, je možné, že nedokážeme vyhovieť všetkým rodičom,“ skonštatoval primátor.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zatiaľ nemá presne vyčíslené, koľko detí po otvorení materských škôl a prvého stupňa základných škôl od 1. júna reálne do škôl nastúpi. Podľa Gröhlinga sa tieto počty pohybujú medzi 60 až 70 percentami detí. „Určite prídu aj nejaké problémy, ktoré dopredu nevieme odhadnúť. Zriaďovatelia a riaditelia zariadení sú súčinní, problémové veci budeme riešiť individuálne. Reálne si bude musieť riaditeľ školy nastaviť konkrétne podmienky pre vzdelávanie na základe priestorových i pedagogických kapacít jednotlivých škôl,“ povedal minister.



Od nového školského roka ministerstvo spustí domáce vzdelávanie aj pre druhý stupeň základných škôl. Súčasný zákon umožňuje domáce vzdelávanie len na prvom stupni, využívajú ho rodičia viac ako 500 detí. „Rodičia to doteraz riešili tak, že prihlasovali deti na domáce vzdelávanie na druhom stupni do zahraničných škôl. Od nového školského roka už bude tento problém vyriešený,“ skonštatoval Hattas.