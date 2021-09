O očkovanie bez registrácie v Prešovskom kraji je stále záujem

Prešov/Humenné 27. septembra (TASR) – Počas soboty a nedele (25. a 26. 9.) zaočkoval očkovací tím Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci aktivity "očkovania na ulici" v Humennom 299 ľudí. Ďalších 512 jednodávkových vakcín Janssen podali krajskí zdravotníci počas nedele v obchodných centrách v Prešove a Poprade. Ako TASR informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, pre rastúci záujem o rýchle zaočkovanie sa bude kraj v obchodných centrách i "na ulici" v Humennom pokračovať i počas nasledujúceho víkendu (2. - 3. 10.).



"Očkovací tím PSK pred zimným štadiónom na Chemlonskej ulici v Humennom očkoval v samostatnom stane a za priaznivého počasia, čo sa podpísalo aj pod celkové čísla zaočkovaných. V sobotu ich bolo 163 a v nedeľu 136," uviedla s tým, že medzi zaočkovanými boli aj imobilní ľudia, ktorých na miesto očkovania bezplatne zvážal Slovenský Červený kríž – územný spolok Humenné. Ako v tejto súvislosti informoval na internetovej stránke mesta Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, v meste je po víkende zaočkovaných 41,45 percenta obyvateľov.



V prešovskom obchodnom centre dostalo v nedeľu vakcínu 303 záujemcov, v Poprade zaočkovali krajskí zdravotníci 209 ľudí. Rastúci záujem o vakcínu proti ochoreniu COVID-19 pripisuje Jeleňová nielen zhoršujúcej sa pandemickej situácii, či potrebe vakcinácie v prípade dochádzania do zamestnania za hranice Slovenska, ale i možnosti zaočkovania sa na počkanie. PSK preto bude nasledujúci víkend opäť očkovať nielen v obchodných centrách v Prešove a Poprade a "na ulici" v Humennom, v teréne má byť aj mobilná očkovacia jednotka.



Z dôvodu príchodu chladnejších dní by sa malo očkovanie v Humennom presunúť z priestranstva pred zimným štadiónom do priestorov mestskej športovej haly v susedstve, dostupné má byť opäť aj imobilným záujemcom.