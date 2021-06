Záujem o očkovanie prejavilo 380 obyvateľov Handlovej

Handlová 18. júna (TASR) - Mobilný očkovací tím príde do Handlovej 21. júna. O vakcínu proti ochoreniu COVID-19 prejavilo záujem 380 obyvateľov mesta, zdravotníci ich zaočkujú v podnikateľskom inkubátore na Námestí baníkov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Celkovo sa v meste nahlásilo na očkovanie 380 obyvateľov, z toho je viac ako 100 osamelo žijúcich seniorov, 40 ťažko zdravotne postihnutých a 80 obyvateľov z marginalizovaných komunít," konkretizovala Paulínyová.



Očkovanie záujemcov vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech sa začne o 9.00 h a potrvá predbežne do 15.00 h. "Všetkým nahláseným už samospráva zaslala SMS s termínom, časom, miestom očkovania, typom vakcíny, ako i číslom infolinky, ktorá bude dostupná výlučne v deň očkovania od 9.00 do 15.00 h," priblížila hovorkyňa mesta.



Očkovanie v Handlovej zabezpečilo mesto v spolupráci so Záchrannou zdravotnou službou a intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva SR.