Záujem o očkovanie v Banskobystrickom kraji klesá

Banská Bystrica 8. februára (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) eviduje pokles záujmu o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, veľkokapacitné vakcinačné centrá sa však zatiaľ zatvárať nechystá. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



"Zatiaľ sme k zatváraniu vakcinačných centier nepristúpili, fungujú všetky tri, a to v Banskej Bystrici, vo Zvolene aj v Lučenci, avšak v upravených otváracích hodinách. Rovnako naďalej zabezpečujeme aj výjazdové očkovanie," povedala Štepáneková.



V novembri minulého roka zaočkoval BBSK vo svojich vakcinačných centrách a s pomocou výjazdovej vakcinačnej služby 23.841 ľudí, v decembri to už bolo vyše 31.000 obyvateľov. Záujem o očkovanie opäť poklesol v januári, keď v BBSK zaočkovali približne 24.000 záujemcov o vakcínu.



Podľa hovorkyne BBSK klesol v uplynulom období záujem najmä o prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Po skončení sa bonusu pre zaočkovaných seniorov však od začiatku februára ubudlo i záujemcov o tretie dávky vakcíny.



"K poklesu záujmu o očkovanie zrejme prispieva aj doposiaľ relatívne mierny priebeh vlny omikron a blížiace sa jarné mesiace, počas ktorých po skúsenostiach z minulých rokov počty prípadov začínajú klesať," poznamenala Štepáneková.