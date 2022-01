Záujem o očkovanie v Detskej fakultnej nemocnici Košice rastie

Košice 13. januára (TASR) – Pandemická situácia v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice je stabilná. Na štvrtkovom brífingu o tom informovalo jej vedenie s tým, že na možný nárast počtu prípadov v súvislosti s variantom omikron sú pripravení. Zároveň pre vysoký záujem o očkovanie detí vo veku päť až 11 rokov proti ochoreniu COVID-19 zvýšili kapacity.V DFN sú v súvislosti s týmto ochorením v súčasnosti hospitalizované dve deti.povedal medicínsky námestník DFN Martin Mráz. V tejto vlne úmrtie na ochorenie COVID-19 neevidujú.V DFN omikron variant zatiaľ nezaznamenali.vysvetlila námestníčka pre ošetrovateľstvo Miriam Mati s tým, že ak by bol nápor príliš veľký, ďalších 20 lôžok majú pripravených v časti kliniky detí a dorastu.V očkovacom centre DFN podávajú vakcínu od septembra minulého roka. Odvtedy proti ochoreniu COVID-19 podali približne 2000 dávok pre adolescentov. Od začiatku januára zaočkovali okolo 500 detí vo veku päť až 11 rokov. Podľa riaditeľky DFN Jaroslavy Feketeovej je záujem výrazne vyšší, ako predpokladali, pôvodný počet termínov preto zdvojnásobili.spresnil Mráz.Deti vo veku päť až 11 rokov je potrebné vopred registrovať prostredníctvom portálu www.nczisk.sk. Novinkou podľa Mráza je, že následne je možné zmeniť pridelený termín. Pre deti v uvedenej vekovej kategórii je určená pediatrická vakcína od spoločnosti Pfizer a podáva sa v tretinovej dávke v porovnaní s vakcínou určenou pre deti a mládež vo veku od 12 do 17 rokov. Očkujú sa rovnako dvomi dávkami vakcíny s odstupom minimálne 21 dní.DFN pripomína, že očkovanie detí odporúča aj vzhľadom na to, že zatiaľ nie sú známe rozdiely medzi dlhodobými dôsledkami jednotlivých variantov nového koronavírusu.doplnil Mráz s tým, že zároveň ide o ochranu ďalších členov domácnosti.Najčastejšie sa podľa neho rodičia zaujímajú o vedľajšie nežiaduce účinky vakcíny. Ako uviedol, tie sú zvlášť u malých detí veľmi mierne a krátkodobé. Odpovede na viaceré otázky týkajúce sa očkovania nájdu rodičia detí aj na webovej stránke DFN.