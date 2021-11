Záujem o očkovanie v Košickom kraji počas novembra stúpol

Košice 29. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) zaznamenáva počas novembra zvýšený záujem o očkovanie, a to najmä prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby. Len za minulý týždeň kraj v teréne podal viac ako 5400 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Spolu s očkovacími centrami zaočkoval 9890 ľudí. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



V aktuálnom týždni bude KSK očkovať na viac ako 50 miestach. Ide hlavne o mestá a obce, ktoré nahlásili záujem o očkovanie svojich obyvateľov, no vakcínu dostanú aj zamestnanci v jednej z košických spoločností. Každý deň bude k dispozícii očkovacia kója v jednom z nákupných centier, do ktorého sa nezaočkovaní záujemcovia dostanú na základe výnimky. V rámci výjazdovej služby, očkovacieho autobusu aj simulovanej očkovacej kóje zdravotníci zaočkujú každého obyvateľa nad 18 rokov. Mladším východniarom kraj podá vakcínu iba vo veľkokapacitnom očkovacom centre za prítomnosti pediatra.



V teréne bude tradične na výber z jednodávkového Janssenu od spoločnosti Johnson&Johnson, ako aj z dvojdávkovej Pfizer/BioNTech. Výjazdové očkovanie sa presunie aj do zariadení sociálnych služieb, dávky vakcíny dostanú klienti aj personál.



"Košický samosprávny kraj sa snaží zaočkovať každého záujemcu o prvú, druhú aj tretiu dávku vakcíny. Tých najzraniteľnejších naďalej očkujeme priamo v zariadeniach sociálnych služieb verejných aj neverejných poskytovateľov. V rámci 13 župných zariadení je plne zaočkovaných 88 percent klientov, tretiu dávku vakcíny už dostalo viac ako 630 klientov z celkového počtu vyše 1700," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Aj vďaka očkovaniu je podľa neho situácia v zariadeniach sociálnych služieb ustálená, nový koronavírus má aktuálne 22 klientov. "V súčasnosti neevidujeme väčšie ohnisko nákazy v žiadnom zo zariadení," dodal.



Očkovací autobus nájdu obyvatelia počas týždňa napríklad v Košiciach, Sobranciach, Sečovciach, Krompachoch, Strážskom, Gelnici či Michalovciach. Očkovať sa bude i v nákupných centrách v rámci Košíc, na košickej železničnej stanici i v nákupnom stredisku v Spišskej novej Vsi. Zdravotníci vyrazia zaočkovať obyvateľov obcí Kravany, Košická Polianka, Pozdišovce, Porúbka, Tibava, Čižatice, Hrčeľ, Nový Salaš a ďalších. Počas víkendu bude opäť v prevádzke veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach. K dispozícii bude v sobotu (4. 12.) aj centrum v Michalovciach.



Spolu s veľkokapacitnými centrami kraj podal spolu už viac ako 300.000 vakcín, z toho v teréne viac ako 57.000.