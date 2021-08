Záujem o vakcíny v Košiciach stúpol, bez registrácie očkujú i v soboty

Košice 11. augusta (TASR) – Vakcinačné centrum Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice bude v auguste otvorené aj počas sobôt. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že záujem o očkovanie sa zvýšil. Podľa nej je za tým možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 aj bez registrácie. Veľký záujem je aj o očkovanie detí, tie však musia byť naďalej vopred zaregistrované.



„Očkovanie bez registrácie určite veľmi pomohlo. Záujem ľudí sa zvýšil, pochvaľujú si možnosť, že môžu prísť kedykoľvek. Koncom júla sme podávali približne 200 vakcín denne, teraz je to už od 400 do 500 očkovaní denne,“ povedal generálny riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik. UNLP zaviedla možnosť dať sa očkovať bez registrácie začiatkom mesiaca. Umožňovali to voľné kapacity.



„Chceme vychádzať v ústrety ľuďom čo najviac, uvedomujeme si, že mnohí sú na dovolenkách, deti na prázdninách. Preto do konca augusta otvárame vakcinačné centrum aj v sobotu. Naši zdravotníci zaočkujú každého, kto bude mať záujem a jeho zdravotný stav to umožňuje,“ dodal výkonný riaditeľ nemocnice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa. Bez registrácie očkujú v nemocničnom vakcinačnom centre na Rastislavovej ulici v Košiciach od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 12.00 h. Podávajú vakcínu od dodávateľov Pfizer/BioNTech.



Deti od 12 do 16 rokov stále očkujú na základe registrácie, dôvodom je, že pri ich očkovaní je potrebná prítomnosť pediatra. „Momentálne do konca augusta sú v pláne termíny 13., 20., 26. a 27. 8. V prípade záujmu môžu prísť rodičia aj bez registrácie, pokiaľ nám to kapacity umožnia, radi im vyhovieme. Zatiaľ je o očkovanie detí veľký záujem, v UNLP sme ich zaočkovali už viac než 2000,“ povedala koordinátorka protipandemických opatrení nemocnice Jaroslava Ostróová.



UNLP Košice mala na Rastislavovej ulici v rámci Slovenska najväčšie pracovisko pre pacientov nakazených novým koronavírusom. Počas prvej a druhej vlny pandémie tu bolo hospitalizovaných viac než 3800 pacientov s ochorením COVID-19. Infikovalo sa aj viac než 500 zdravotníkov nemocnice. „Najlepšia cesta ako chrániť seba, svoju rodinu, blízkych a aj našich zdravotníkov, je očkovanie. Pokiaľ nechceme, aby sa nemocnice na jeseň znova zaplnili ťažko chorými covidovými pacientmi, aby pacienti s inými ochoreniami mali sťaženú dostupnosť k zdravotnej starostlivosti, je veľmi dôležité, aby čo najviac ľudí využilo kapacity nášho vakcinačného centra,“ doplnil Slávik.



Nemocnica pripomína, že o prípadných zmenách termínov a časov informuje na svojej webovej stránke či na sociálnych sieťach. Záujemcovia o očkovanie sa môžu informovať aj telefonicky na čísle 055 615 2703, a to počas pracovných dní od 8.00 do 14.00 h.