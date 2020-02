Záujem o parlamentné voľby je v levočskej väznici nízky

Levoča 29. februára (TASR) – Svoj hlas v sobotňajších parlamentných voľbách odovzdali do prenosnej urny aj dve ženy, ktoré si odpykávajú trest v levočskej väznici. „Je to moje právo a rozhodla som sa ho využiť. Bola som voliť aj v prezidentských voľbách. Myslím si, že informácií o kandidátoch som mala dosť, takže som si vedela vybrať,“ uviedla pre TASR jedna z dvojice, ktorá si neželá byť menovaná.



Záujem o voľby je v tomto zariadení pomerne nízky, v parlamentných voľbách v roku 2016 právo voliť nevyužila žiadna z 88 zverenkýň. „Tento rok sme mali žiadosť od dvoch klientok tohto zariadenia. Môžem povedať, že väčší záujem bol o prezidentské voľby minulý rok,“ skonštatovala členka okrskovej volebnej komisie číslo 3 v Levoči Eva Ondrušová, ktorá nebola vo väznici s prenosnou urnou prvýkrát.



Právo voliť vo voľbách do NR SR má obvinený a odsúdený, ktorý je občanom Slovenskej republiky, v deň konania volieb sa nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a nemá prekážku práva voliť. V levočskej väznici, ktorá je najmenšia na Slovensku, je v súčasnosti 112 odsúdených a kapacitne je naplnená. V prípade, že mali odsúdené záujem voliť, museli v dostatočnom predstihu požiadať mesto alebo obec, kde majú trvalý pobyt, o vydanie hlasovacieho preukazu. V prípade záujmu dostali od zamestnancov jednotlivé kandidátne listiny a v televízii či v rozhlase mohli sledovať aj predvolebné debaty. Svoj hlas do prenosnej urny v deň volieb odovzdali v nato pripravenej miestnosti.



„Aktuálne, k 19. februáru, sa v slovenských ústavoch nachádza celkom 1671 obvinených a 9030 odsúdených, z ktorých právo voliť malo 10.332 osôb. Volebná účasť v roku 2016 bola na úrovni 4,73 percenta. Pre korektnosť je potrebné upozorniť na skutočnosť, že v roku 2016 bol výkon trestu odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony prekážkou práva voliť. To znižovalo celkový počet oprávnených voličov v porovnaní s počtom oprávnených voličov v aktuálnych voľbách,“ dodala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Monika Kacvinská.