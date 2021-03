Záujem o prezenčnú výučbu v Košiciach sa zvýšil

Košice 23. marca (TASR) – Počet škôlkarov aj žiakov prvého stupňa základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, ktorí absolvujú prezenčnú výučbu, sa oproti minulému týždňu mierne zvýšil. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že tretiaci a štvrtáci si v najbližších dňoch vyskúšajú kloktacie testy na ochorenie COVID-19.



Materské školy (MŠ) v súčasnosti navštevuje 30 percent detí. Najväčší záujem rodičov je na MŠ Dneperská a Dénešova, kde sa približuje k polovici všetkých detí. Počet žiakov prvého stupňa v košických ZŠ sa oproti minulému týždňu zvýšil o päť percent. Aktuálne ho navštevuje 37 percent žiakov. Podľa vedúcej oddelenia školstva magistrátu Beáty Lopušniakovej záujem závisí aj od prístupu rodičov a ochoty riaditeľov. „Napríklad na ZŠ Považská navštevuje prezenčnú výučbu 81 percent žiakov a len o niečo menej je to na ZŠ Postupimská. Najmenej detí máme na ZŠ Jenisejská. Uvidíme, ako sa budú tieto čísla vyvíjať v nasledujúcich dňoch, keď sa aj naše ZŠ premiérovo zúčastnia pilotného testovania na ochorenie COVID-19 prostredníctvom výplachu ústnej dutiny,“ uviedla.



Kloktacie PCR testy čakajú v stredu (24. 3.) a vo štvrtok (25. 3.) žiakov 3. a 4. ročníka. Záujem o takúto dobrovoľnú formu testovania prejavilo 1200 rodičov tretiakov a štvrtákov na ZŠ v meste. Výsledky testovania budú oznámené rodičom cez víkend. „Veríme, že sa to osvedčí aj u nás, a potom sa do toho budú môcť zapojiť všetci žiaci na druhom stupni ZŠ,“ dodala Lopušniaková.



Viceprimátorka Lucia Gurbáľová predpokladá, že do Veľkej noci bude platiť súčasný stav, keď do škôl chodia prednostne deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. „My aj naše školy sme pripravení umožniť čo najširšiu prezenčnú výučbu v bezpečnom prostredí,“ povedala.