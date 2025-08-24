< sekcia Regióny
Záujem o splavovanie Ipľa z roka na rok stúpa
Aj na splavovaní sa však podpisuje dlhodobé sucho a extrémne nízke zrážky.
Autor TASR
Veľká Ves nad Ipľom 24. augusta (TASR) - Záujem o splavovanie Ipľa, ktoré v turistickej podobe funguje už viac ako desať rokov, z roka na rok stúpa. Aj na splavovaní sa však podpisuje dlhodobé sucho a extrémne nízke zrážky. Pre TASR to skonštatoval starosta obce Veľká Ves nad Ipľom v okrese Veľký Krtíš Ladislav Kerata.
„Našťastie Slovenský vodohospodársky podnik opravil v našom úseku obe stavidlá, čo prispelo k zadržaniu väčšieho množstva vody a tým aj k lepším plavebným podmienkam. Vlani boli stavidlá mimo prevádzky, takže situácia so splavovaním bola ešte náročnejšia,“ poznamenal Kerata.
Ako priblížil, splavovanie Ipľa je možné rozdeliť na tri úseky. Horný, stredný a dolný, pričom každý z nich má svoje zvláštnosti. „V našom strednom, od Slovenských Ďarmôt po Šahy, je taký mix podmienok. Od malej vody po veľkú, cez rôzne bariéry a pôvodné meandre,“ uviedol.
Stredný úsek je podľa jeho slov sčasti zregulovaný, ale od Veľkej Vsi nad Ipľom po Šahy je v pôvodnom, meandrujúcom koryte. „Je to jeden z najkrajších úsekov Ipľa vôbec. Je tu množstvo popadaných stromov spôsobených činnosťou bobra, ale aj podmytých brehov,“ poznamenal s tým, že splav je dobrodružný, lebo na viacerých miestach je nutné tieto bariéry prekonať, a to priamo cez ne alebo po brehu.
Splavovať Ipeľ je podľa Keratu možné v každom počasí, záleží na každom, čo zvládne, hlavné je však množstvo vody. „Každá rieka má svoje čaro, na Ipli sú to možno bojovejšie podmienky, hlavne čo sa týka prekonávania rôznych prekážok, ktoré na väčších riekach nie sú,“ skonštatoval.
Starosta doplnil, že v uplynulých dňoch sa konalo podujatie Veľké čistenie rieky Ipeľ, do ktorého sa zapojilo približne 300 dobrovoľníkov tak na vode, ako aj na brehu. Spolu vyzbierali niekoľko stoviek vriec odpadov, od starých PET fliaš až po staré pneumatiky a elektrospotrebiče.
