Záujem o stredné školy v okrese Veľký Krtíš sa medziročne znížil

Banská Bystrica 17. decembra (TASR) - Záujem o štyri stredné školy vo Veľkokrtíšskom okrese v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa medziročne mierne znížil. TASR to potvrdila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Ako ďalej uviedla, v školskom roku 2022/2023 nastúpilo do všetkých ročníkov krajských škôl v okrese Veľký Krtíš 885 žiakov. "Tento rok však celkový počet klesol o 11," podotkla. Na prijímacie konanie pre tento školský rok sa na jednotlivé školy prihlásilo celkovo 121 žiakov na prvý termín. Dodala, že na druhý termín ich bolo 206. "Pre súčasný školský rok zapísali do prvých ročníkov všetkých štyroch krajských škôl v okrese 113 žiakov," objasnila. Podľa jej slov najväčší záujem bol o štúdium na Spojenej škole v Modrom Kameni. Jej organizačnými zložkami sú stredná odborná škola obchodu a služieb a obchodná akadémia.



BBSK zriaďuje v okrese Veľký Krtíš štyri stredné školy. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho má v súčasnosti 232 žiakov, Spojená škola v Modrom Kameni 259. Strednú odbornú školu vo Veľkom Krtíši momentálne navštevuje 185 študentov a Strednú odbornú školu v Želovciach 198.



Skleník na odborné praktické vzdelávanie odbornej školy v Želovciach má za sebou druhú pestovateľskú sezónu. Počas zimy ho využijú na prezimovanie materských rastlín na množenie, ako aj pestovanie energeticky nenáročných druhov zeleniny. Skleník využívajú všetci žiaci školy, vyskúšať si už mohli pestovanie kvetín. Boli to napríklad chryzantémy, kaly, frézie a rôzne letničky. "Na produkčnej ploche vysadili rôzne odrody papriky, paradajok a baklažánu na porovnávanie morfológie rastlín a plodov," spomenula na jeseň hovorkyňa. Do výstavby skleníka investoval kraj 264.000 eur. Ďalších vyše 41.000 eur bolo zo zdrojov školy.