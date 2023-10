Záujem o stredné školy vzrástol v Bratislavskom kraji o asi 20 percent

Bratislava 5. októbra (TASR) - Záujem o stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vzrástol medziročne o takmer 20 percent. Vyplýva to z počtu prihlásených záujemcov do prijímacieho konania. Kým v uplynulom školskom roku prišlo 13.864 prihlášok, v tomto to bolo 16.577 prihlášok. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Sú to kvalitné školy, s dobrými odbormi, reputáciou či uplatnením sa v praxi. Som rád, že sa nám naše školstvo podarilo posunúť dopredu. Rovnako sa zvýšil záujem aj o odborné školy, čo je určite devíza. Mať remeslo v ruke je výhra, nakoľko takýchto profesií je nedostatok," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Najväčší záujem bol o všetky bilingválne a osemročné gymnáziá, najžiadanejším bolo bilingválne štúdium na Gymnáziu J. Papánka na Vazovovej v Bratislave. Prihlásil sa tam 21-násobok počtu uchádzačov. Veľkému záujmu sa tešia aj viaceré stredné priemyselné, stredné odborné školy či umelecké školy. Po gymnáziách bol najväčší záujem o IT odbory, umelecké odbory a bilingválne odbory na stredných odborných a priemyselných školách.



V prijímacom konaní pre školský rok 2023/2024 bolo rozpísaných pre celý Bratislavský kraj 7316 miest. Reálne sa z nich naplnilo 6824 (počet prvákov), stále tak zostalo 492 neobsadených miest. Počet všetkých evidovaných žiakov k 15. septembru je 22.770. Vlani to bolo 21.759.