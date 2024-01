Záujem o Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene sa každoročne zvyšuje

Banská Bystrica 7. januára (TASR) - Záujem o Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa každoročne zvyšuje. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Dodala, že v posledných rokoch zaznamenali zvyšujúci sa počet prihlásených uchádzačov. "V prípade dennej formy štúdia, praktická sestra, je nárast o 23 percent a v externej forme štúdia, sanitár, je to 26 percent," objasnila.



V súčasnom školskom roku študuje na zdravotníckej škole vo Zvolene v dennej forme za praktickú sestru 230 žiakov, v externej je ich 151. "Sanitár má externých 34 ľudí," poznamenala s tým, že k 15. septembru 2023 na škole evidujú 415 žiakov. V dennom odbore praktická sestra zapísali 82 žiakov, v externom zas 64. Sanitárov v externej forme bolo 34.



Pre školský rok 2022/2023 prijali v študijnom odbore praktická sestra 121 prihlášok na dennú formu štúdia, na externú 133. "V tomto školskom roku malo záujem o štúdium v dennej forme 138 žiakov, v externej zas 116 uchádzačov," spresnila. Uviedla, že v odbore sanitár pre školský rok 2022/2023 prijali 46 prihlášok. V tomto roku to bolo podľa hovorkyne 79.



Odbor praktická sestra ako denné štvorročné štúdium má normatív na žiaka približne 4575 eur. Z celkovej sumy prideleného rozpočtu pre školu spadá na dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium praktická sestra približne desať percent uvedeného normatívu. "Len veľmi ťažko to pokryje reálne náklady na organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu tohto typu. To zdravotnícke školy vnímajú ako problém," vysvetlila. Suma je vypočítaná z rozpočtu na rok 2023/2024 a je uvedená súhrnne za denné aj externé štúdium. Pre odbor sanitár je normatív na žiaka 1391 eur.