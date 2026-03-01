< sekcia Regióny
Záujem o štúdium na stredných školách v Detve sa medziročne znížil
Detvianske gymnázium v súčasnosti navštevuje 104 žiakov, bývalú Spojenú školu v Detve 216 a pracovisko vo Zvolene rovnako 216.
Autor TASR
Detva 1. marca (TASR) - Záujem o štúdium na dvoch detvianskych stredných školách sa medziročne znížil. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý stredné školy pod Poľanou zriaďuje.
Dodala, že na základe rozhodnutia ministerstva školstva vznikla v Detve od 1. septembra 2025 nová škola s názvom Gymnázium, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola technická v Detve. Pre školský rok 2025/2026 si podalo prihlášku na gymnázium 25 žiakov, pričom pre predchádzajúci školský rok to bolo 31 uchádzačov na prvý termín prijímacích skúšok. Čo sa týka bývalej Spojenej školy v Detve, pre školský rok 2025/2026 sa prihlásilo 101 žiakov, z toho prihlásených na prvý termín bolo 52. Predošlý školský rok to bolo 116 žiakov, z toho 60 žiakov, ktorí sa prihlásili na prvý termín. „V obidvoch prípadoch došlo k poklesu záujmu. Na gymnáziu o 5,36 percenta a na bývalej Spojenej škole o takmer 13 percent,“ zdôraznila Čierna.
Ako ďalej uviedla, elokovaným pracoviskom nového celku je aj bývalá Stredná odborná škola technická vo Zvolene. V školskom roku 2024/2025 prijala 114 prihlášok a v školskom roku 2025/2026 evidovala 184 prihlášok. Predstavovalo to nárast o 61 percent. „Najväčší záujem zo strany žiakov v rámci nového celku tak bol o bývalú technickú školu vo Zvolene,“ zhrnula.
Detvianske gymnázium v súčasnosti navštevuje 104 žiakov, bývalú Spojenú školu v Detve 216 a pracovisko vo Zvolene rovnako 216. Celkový počet študentov školy je 536. BBSK pripomína, že pre zmenu je náročné porovnávať počty žiakov. „Zaradením novovzniknutej školy do siete škôl sa súčasťou školy stalo aj elokované pracovisko a sú odbory, ktoré sa vyučujú v Detve a rovnako aj vo Zvolene,“ vysvetlil kraj.
