Záujem o štúdium na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka stúpol
Prihlášku poslalo 2900 uchádzačov o štúdium, čo je o 650 viac oproti minulému roku.
Autor TASR
Trenčín 23. septembra (TASR) - Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne odštartoval v pondelok (22. 9.) nový akademický rok. Záujem o štúdium sa v porovnaní s minulým akademickým rokom zvýšil o 30 percent. Informovala o tom hovorkyňa univerzity Lucia Petríková.
Prihlášku poslalo 2900 uchádzačov o štúdium, čo je o 650 viac oproti minulému roku. Do prvých ročníkov zapísali 1360 študentov. Záujem o štúdium vzrástol aj u zahraničných uchádzačov, prišlo takmer 1000 prihlášok, čím sa ich počet zdvojnásobil oproti minulému roku. Tento rok bude na univerzite študovať viac ako 2600 študentov.
„Univerzita dlhodobo reaguje na potreby trhu aj zamestnávateľov, a preto tento akademický rok otvárame dva nové profesijne orientované študijné programy - manažment v turizme a automobilovú techniku na Fakulte špeciálnej techniky,“ uviedol rektor Jozef Habánik.
