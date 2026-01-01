< sekcia Regióny
Záujem o štúdium na Trenčianskej univerzite stúpol o tretinu
V príprave je výstavba internátu s kapacitou 130 lôžok. V procese výstavby je simulačné centrum, kde budú študentov Fakulty zdravotníctva vzdelávať s pomocou umelej inteligencie.
Autor TASR
Trenčín 1. januára (TASR) - Záujem o štúdium na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne stúpol oproti minulému akademickému roku o viac ako 30 percent. Informovala o tom hovorkyňa TnUAD Lucia Petríková.
Prihlášku na TnUAD si podalo takmer 2900 uchádzačov, do prvých ročníkov nastúpilo 1360 nových študentov. Rastúcu atraktivitu univerzity potvrdil aj zvýšený záujem zo zahraničia, na univerzitu prišlo takmer 1000 prihlášok, čím sa ich počet v porovnaní s predchádzajúcim rokom zdvojnásobil. Počas tohto akademického roku na univerzite študuje viac ako 2700 študentov.
„Univerzita dlhodobo reaguje na potreby trhu, a preto sme tento akademický rok otvorili dva nové profesijne orientované študijné programy. Manažment v turizme vznikol v spolupráci s odborníkmi z oblasti cestovného ruchu a kúpeľníctva, program automobilová technika na Fakulte špeciálnej techniky je určený pre technicky orientovaných študentov, ktorí chcú získať praktické zručnosti a uplatniť sa v dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví,“ uviedol rektor Jozef Habánik.
Univerzita v lete zrekonštruovala ďalšie priestory na jednotlivých fakultách. Získala finančné prostriedky na pokračovanie projektovej prípravy kampusu EDUTECH, ktorý prepája stredoškolské a vysokoškolské štúdium. V spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom ide o výraznú modernizáciu školského areálu v Púchove, v ktorom sa nachádza Fakulta priemyselných technológií a Stredná odborná škola priemyselných technológií. Objekty postupne zrekonštruujú a zmodernizujú, postavia nové budovy, zelené plochy a športoviská.
V príprave je výstavba internátu s kapacitou 130 lôžok. V procese výstavby je simulačné centrum, kde budú študentov Fakulty zdravotníctva vzdelávať s pomocou umelej inteligencie. Financovanie vo výške 5,4 milióna eur je zabezpečené zo zdrojov Európskej únie a vlastných zdrojov univerzity, investície do technologického a softvérového vybavenia predstavujú takmer 2,9 milióna eur.
Prihlášku na TnUAD si podalo takmer 2900 uchádzačov, do prvých ročníkov nastúpilo 1360 nových študentov. Rastúcu atraktivitu univerzity potvrdil aj zvýšený záujem zo zahraničia, na univerzitu prišlo takmer 1000 prihlášok, čím sa ich počet v porovnaní s predchádzajúcim rokom zdvojnásobil. Počas tohto akademického roku na univerzite študuje viac ako 2700 študentov.
„Univerzita dlhodobo reaguje na potreby trhu, a preto sme tento akademický rok otvorili dva nové profesijne orientované študijné programy. Manažment v turizme vznikol v spolupráci s odborníkmi z oblasti cestovného ruchu a kúpeľníctva, program automobilová technika na Fakulte špeciálnej techniky je určený pre technicky orientovaných študentov, ktorí chcú získať praktické zručnosti a uplatniť sa v dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví,“ uviedol rektor Jozef Habánik.
Univerzita v lete zrekonštruovala ďalšie priestory na jednotlivých fakultách. Získala finančné prostriedky na pokračovanie projektovej prípravy kampusu EDUTECH, ktorý prepája stredoškolské a vysokoškolské štúdium. V spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom ide o výraznú modernizáciu školského areálu v Púchove, v ktorom sa nachádza Fakulta priemyselných technológií a Stredná odborná škola priemyselných technológií. Objekty postupne zrekonštruujú a zmodernizujú, postavia nové budovy, zelené plochy a športoviská.
V príprave je výstavba internátu s kapacitou 130 lôžok. V procese výstavby je simulačné centrum, kde budú študentov Fakulty zdravotníctva vzdelávať s pomocou umelej inteligencie. Financovanie vo výške 5,4 milióna eur je zabezpečené zo zdrojov Európskej únie a vlastných zdrojov univerzity, investície do technologického a softvérového vybavenia predstavujú takmer 2,9 milióna eur.