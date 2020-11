Záujem o testovanie v Košiciach je pomerne veľký

Košice 7. novembra (TASR) – Mesto Košice v sobotu eviduje pomerne veľký záujem o bezplatné testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19. Pre TASR to uviedol hovorca magistrátu Vladimír Fabian. Tri odberné miesta zriadili na svojom území napriek tomu, že druhé kolo celoplošného testovania na nový koronavírus sa na jeho území nemuselo konať.



„Najväčší záujem bol ráno na parkovisku pri magistráte. Ľudia stáli v dlhom rade. Na ostatných miestach bolo čakanie trošku menšie. Čakacie doby sa pohybovali od jednej hodiny v mestskej časti (MČ) Nad jazerom až po vyše dve hodiny na magistráte,“ povedal s tým, že niekoľko ľudí čakalo v rade ešte pred otvorením odberných miest. Situácia podľa neho nie je porovnateľná s minulou sobotou (31. 10.). „Ľudí na testovanie chodí menej a takisto je aj menej odberných miest,“ doplnil Fabian.



Mesto očakávalo záujem, keďže v uplynulých dňoch evidovali desiatky žiadostí o zriadenie odberných miest. Ich počet zatiaľ neplánujú navýšiť. „Všetky sú nákladovo v réžii mesta. To zabezpečuje aj zdravotnícky personál aj administratívnych pracovníkov,“ dodal. Magistrát informoval, že odberné miesta zradili, pretože chceli vyjsť v ústrety tým, ktorí sa z rôznych dôvodov potrebujú otestovať a ísť do tzv. červeného okresu.



Zo zverejneného zoznamu odberných miest vyplýva, že na východnom Slovensku sú Košice jedinou samosprávou z tzv. zelených okresov, kde sa testovanie koná aj tento víkend. Aktuálne sa tak na východe netestuje len v okresoch Košice-okolie, Rožňava a Trebišov. V Košiciach záujemcov testujú v MČ Nad Jazerom vo Výmenníku Važecká a na parkovisku pri obchodnom centre na ulici Napájadlá 1/D. Tretie odberné miesto je v MČ Západ na parkovisku pri magistráte.