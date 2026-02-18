< sekcia Regióny
Záujem o Valentínsku kvapku krvi v Banskej Bystrici prejavilo 33 ľudí
Valentínsku kvapku krvi zorganizovala radnica vo Veľkej sieni MsÚ od 8.00 do 12.00 h v spolupráci s NTS a Slovenským Červeným krížom - Územný spolok Banská Bystrica.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. februára (TASR) - Záujem darovať krv počas dobrovoľnej akcie Valentínska kvapka krvi, ktorá sa v stredu konala v priestoroch Mestského úradu (MsÚ) v Banskej Bystrici, prejavilo celkovo 33 ľudí. Išlo o zamestnancov úradu, príslušníkov mestskej polície či verejnosť. Pre TASR to konštatovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
„Zdravotnícky personál z Národnej transfúznej služby (NTS) SR, Banská Bystrica, napokon odobral krv 22 darcom, čo predstavuje približne desať litrov krvi. Darovať túto vzácnu tekutinu, ktorá zachraňuje ľudské životy, prišli architekti, projekťáci, majetkári a mnohí ďalší,“ uviedla Marhefková.
„Uznanie a veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa rozhodli prísť a podať pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.
