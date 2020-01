Záujem o voľbu poštou v Košiciach aj ich okolí stúpol

Košice 22. januára (TASR) - Spolu 3962 Košičanov požiadalo o voľbu poštou vo februárových parlamentných voľbách. Oproti predchádzajúcim takýmto voľbám, ktoré sa konali v roku 2016, ide o 155-percentný nárast. Okresný úrad Košice – okolie eviduje po štyroch rokoch viac než trojnásobne vyšší záujem o voľbu poštou zo zahraničia.



Údaje na základe podkladov od všetkých 22 košických mestských častí poskytla TASR za Okresný úrad Košice Emília Župíková. Najviac žiadostí o voľbu poštou občanov s trvalým pobytom v územnom obvode Okresného úradu Košice zaznamenala MČ Západ (669). Ako za ňu povedal Matej Kundrát, najviac ich zaevidovali z Českej republiky a zo Spojeného kráľovstva. Nasleduje MČ Sídlisko KVP s 509 žiadosťami. „Hlasovacie lístky sme najviac posielali do Českej republiky, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Rakúska,“ za miestny úrad to pre TASR uviedla Ivana Padová. MČ Sídlisko Ťahanovce zaznamenalo 476 žiadostí.



V roku 2016 chcelo voliť poštou 1552 Košičanov, z toho najviac žiadostí prišlo na Sídlisko KVP (246), Západ (231) a Sídlisko Ťahanovce (202).



Okresný úrad Košice-okolie zaznamenal 937 žiadostí o voľbu poštou občanov s trvalým pobytom v obciach v jeho územnom obvode. Ako za okresný úrad pre TASR uviedla Milena Husťáková, v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami najviac žiadostí vydali v Moldave nad Bodvou (78). Vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2016 okresný úrad dokopy zaevidoval 278 žiadostí.



Voliči žijúci v zahraničí mohli o túto formu volieb požiadať v termíne do 10. januára. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020 a kandiduje v nich 25 politických subjektov. V ére samostatnej Slovenskej republiky pôjde o ôsme parlamentné voľby.