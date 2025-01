Záujem o Vysoké Tatry zo strany zahraničných návštevníkov rastie

Vysoké Tatry 12. januára (TASR) - Záujem o Vysoké Tatry zo strany turistov zo zahraničia kontinuálne rastie. Pre TASR to potvrdila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Aj napriek tomu však aktuálna prognóza návštevnosti za minulý rok predstavuje pokles oproti roku 2023 na úrovni viac ako dvoch percent.



"Predpoklady za celý rok 2024 sú v úrovni úvah, počkáme na kompletné dáta. Aktuálna prognóza na základe letných mesiacov je pokles oproti 2023, avšak zimná návštevnosť by mohla tento výsledok znížiť. Predpoklad je pokles o 2,4 percenta oproti roku 2023 celkovo, možno však príde aj pozitívne prekvapenie. Každopádne však od roku 2020 sa nám kontinuálne darí návštevnosť a obsadenosť hotelov zvyšovať," zhodnotila Blašková.



Z očakávaného počtu ubytovaných návštevníkov je zhruba 69 percent domácich a zahraniční tvoria zvyšnú tretinu. Poradie krajín, z ktorých vlani navštívili región, rozdelila riaditeľka do troch skupín. Prvou sú štáty, z ktorých návštevnosť kontinuálne rastie a počty ubytovaných návštevníkov sú už teraz vyššie ako v doteraz najlepšom roku 2019. "Sú to krajiny, ako Poľsko, Maďarsko, Litva a Rumunsko," konkretizovala. Druhou skupinou sú krajiny, z ktorých návštevnosť nerastie a ani pri nich ešte nedosiahli čísla v porovnaní s rokom 2019. Sú to Česko, Nemecko, Ukrajina a Izrael. "Tretia skupina sú štáty, kde sme vlani síce ešte nedosiahli počty návštevníkov v porovnaní s rokom 2019, ale počty sú vyššie ako v roku 2023. To značí, že sme na dobrej ceste a táto návštevnosť má potenciál sa aj v ďalších rokoch zvyšovať. To sú napríklad návštevníci z Veľkej Británie a USA, ktorí sa nachádzajú v top desiatke," dodala Blašková.



Tento týždeň sa Vysoké Tatry trochu vyprázdnili, nie však úplne. Vidieť je najmä zahraničných turistov, predovšetkým z už spomínaných krajín, okrem poľštiny počuť vo väčšej miere aj maďarčinu. Obsadenosť hotelov po sviatku Troch kráľoch je podľa Blaškovej o čosi menšia, niekde však dosahuje aj 80 percent. S nasledujúcimi prázdninami v susednej Českej republike a Poľsku a neskôr aj na Slovensku však Tatranci očakávajú ďalší nárast záujmu o lyžovačku v tamojších strediskách.