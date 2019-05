Záujem o žitavskú papriku sa za posledný rok zdvojnásobil

Žitavská paprika je fenoménom južného Slovenska, pestuje sa pri ústí Váhu, Hrona, Nitry, ale aj v povodí Malého Dunaja a Žitavy.

Dvory nad Žitavou 30. mája (TASR) – Záujem o žitavskú papriku stúpol za posledný rok o 100 %. Podľa Jána Kolesára, riaditeľa spoločnosti Mäspoma, ktorá žitavskú paprika vyrába, sa paprika dostala do povedomia ľudí aj vďaka chránenému značeniu pôvodu, ktoré získala v roku 2014 od Európskej únie ako prvý slovenský produkt. Napriek stúpajúcemu záujmu zo strany odberateľov je však ďalšie rozširovanie produkcie problematické. „Žitavská paprika sa musí robiť výlučne z papriky dopestovanej v regióne. V minulosti sme dopestovali 3000 ton sušiny, dnes 50 ton. Cez zelenú naftu podporujeme špeciálne rastlinné a živočíšne komodity, apelovala by som preto na pestovateľov práve žitavskej papriky, aby sa začali opäť venovať jej pestovaniu,“ vyzvala regionálnych pestovateľov ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).



Podľa slov Kolesára môže byť dôvodom slabého záujmu pestovateľov aj problém s pracovnou silou, ktorá je pri zbere koreňovej papriky nevyhnutná. Upozorňuje, že koreňová paprika nie je jedinou surovinou, ktorú musíme dovážať, napriek tomu, že máme klimatické podmienky na jej pestovanie. „Rovnaká je situácia aj s majoránom, rascou, cesnakom, cibuľou, koriandrom, horčicou. Všetko by sme dokázali vypestovať, no my musíme tieto produkty dovážať,“ skonštatoval. „Rokovali sme s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR o inštitúte sezónnej práce, bez toho poľnohospodárstvo a sezónne práce nevieme vykryť. Rokujeme o tom veľmi dlho, vždy sa to na niečom zasekne, no raz to musíme prelomiť,“ uviedla Matečná.



Žitavská paprika je fenoménom južného Slovenska, pestuje sa pri ústí Váhu, Hrona, Nitry, ale aj v povodí Malého Dunaja a Žitavy. Paprika žitava nie je odroda, ale výsledný produkt. Získava sa z niekoľkých odrôd – považskej hrubostennej sladkej, nitrianskej tenkostennej sladkej, dunajskej hrubostennej sladkej, žitavskej hrubostennej sladkej, hodonínskej sladkej. Najviac pestovanou je momentálne dvorská, žitavská a kolora. Paprika má svetlejšiu oranžovočervenú farbu a výraznú sladkú chuť bez stopy po horkosti, čím sa odlišuje od tmavočervených južanských paprík.



Tradičný výrobný postup pestovania žitavskej papriky sa s menšími úpravami zachoval až dodnes. V Dvoroch nad Žitavou paprika absolvuje všetky fázy výroby, od pozberovej úpravy cez sušenie a mletie na valcových stoliciach až po záverečné spracovanie v tradičnom kamennom mlyne. Dynamickým tlakom pri mletí na kamennom mlyne sa tu paprika zahreje, zo semien sa tak uvoľňujú tuky. Tie sa zmiešavajú s vlastnými farbivami, mletú papriku konzervujú a stabilizujú jej farbu.



Spoločnosť Mäspoma zamestnáva 240 ľudí, z toho 80 v Dvoroch nad Žitavou, kde by mal v najbližšom období ich počet stúpnuť o ďalších 20 až 30 ľudí. „Zamestnávame ľudí z regiónu, zatiaľ nemáme problém, fluktuácia je u nás veľmi nízka,“ podotkol Kolesár. Spoločnosť je jediným slovenským výrobcom korenín, ktorý kompletne spracováva koreniny až po finálny produkt. Na slovenskom trhu má firma približne 40-percentný podiel.