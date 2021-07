Záujem rodičov o denné tábory v CVČ v Prievidzi prekročil kapacity

Prievidza 27. júla (TASR) - Záujem rodičov o umiestnenie detí do denných letných táborov Centra voľného času (CVČ) v Prievidzi prekročil kapacitné možnosti zariadenia. Rôzne tematicky zamerané tábory pripravilo počas celého leta. V utorok ho po prvý raz navštívili i deti z marginalizovanej rómskej komunity z Ciglianskej cesty v Prievidzi.



"Máme tábory každý týždeň, vždy s inou témou. Máme ich určite naplnené až na 150 percent, keďže máme deti, ktoré čakajú v poradovníku," povedal riaditeľ CVČ Dárius Štrba.



V táboroch podľa neho dodržiavajú protiepidemické opatrenia, deti sú testované a ak nie sú, tak ich rodičia podpisovali dokument o bezinfekčnosti, zamestnanci deťom tiež merajú teplotu. "Rodičia sa neboja, myslím si, že sú radi, že deti majú inú činnosť. Záujem o tábory je väčší, deti sa veľmi tešia. Aj v utorok tu bolo asi päť rodičov, ktorí chcú deti do táborov prihlásiť. Chceme vyhovieť každému, no nedá sa to z dôvodu počtov," doplnil.



Deti z Ciglianskej cesty prišli do tábora vďaka spolupráci CVČ s neziskovou organizáciou Spokojnosť, ktorá v tejto lokalite prevádzkuje i nízkoprahové denné centrum. "Aj deti z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia nemajú šancu sa nejakým spôsobom zapájať do týchto aktivít, keďže ekonomický status rodičov je veľmi nízky. Preto som vďačná riaditeľovi, že nám dovolil, aby sme sa mohli na tábore zúčastniť a ukázať naším deťom, akým spôsobom trávia letné prázdniny ostatné deti," ozrejmila Nicol Rácová zo Spokojnosti.



Rácová podľa svojich slov dúfa, že v spolupráci s CVČ budú pokračovať, rovnako sa vyjadril i Štrba. "Aj my zo strany Spokojnosti by sme veľmi radi chceli v auguste privítať deti z CVČ v rámci nových skúseností, aby sa prišli pozrieť, čo robíme s deťmi na Ciglianskej ceste," dodala Rácová.