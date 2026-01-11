< sekcia Regióny
Záujem turistov o návštevu Komárna rastie, prichádzajú aj mimo sezóny
V minulom roku navštívilo Turistickú informačnú kanceláriu v Komárne 5635 návštevníkov. V predchádzajúcich rokoch dosahovala návštevnosť 1500 až 2000 turistov.
Autor TASR
Komárno 11. januára (TASR) - Návštevnosť Turistickej informačnej kancelárie v Komárne sa v roku 2025 v porovnaní s predchádzajúcim rokom strojnásobila. Výrazne vzrástol nielen počet návštevníkov, ale aj predaj miestnych suvenírov a remeselných výrobkov lokálnych producentov, o ktoré je stále väčší záujem, informovala radnica.
V minulom roku navštívilo Turistickú informačnú kanceláriu v Komárne 5635 návštevníkov. V predchádzajúcich rokoch dosahovala návštevnosť 1500 až 2000 turistov. Väčšina návštevníkov prichádza počas letných mesiacov. „V júli a auguste bolo vyše tisíc zákazníkov v každom z týchto mesiacov, pričom aj jún a september sa ukázali ako mimoriadne silné obdobia. Zmena je však badateľná aj v zimných mesiacoch. Kým v predchádzajúcich rokoch sme toto obdobie považovali za mimosezónne, v decembri 2025 navštívilo informačnú kanceláriu takmer 500 ľudí,“ zhodnotila koordinátorka miestnej turistickej kancelárie Tímea Szénássy.
Na vysokej návštevnosti mesta v uplynulom roku mal podľa Szénássy podiel aj Pamätný rok Jókaiho, ktorý prilákal do Komárna množstvo turistov. Za rastom je aj posilňovanie spolupráce s miestnymi aktérmi. „Naša miestna turistická organizácia OOCR Podunajsko sa neustále rozširuje. Pripája sa čoraz viac poskytovateľov služieb a kľúčoví aktéri regiónu spoločne pracujú na propagácii miestneho cestovného ruchu. Na poslednom stretnutí sa organizácia rozšírila o štyroch nových členov,“ skonštatovala koordinátorka.
Užšia je aj spolupráca medzi miestnym destinačným manažmentom cestovného ruchu a krajskou organizáciou cestovného ruchu. V rámci spolupráce sa realizujú komplexné marketingové kampane so zameraním najmä na cykloturistiku, miestnu gastronómiu a propagáciu kúpeľov.
S rastom návštevnosti sa výrazne zlepšili aj výsledky predaja suvenírov či remeselných výrobkov. Kým v predchádzajúcich rokoch sa ročný obrat pohyboval na úrovni 7000 až 8000 eur, vlani presiahol 25.000 eur. Mimoriadne silné bolo najmä vianočné obdobie. Návštevníci počas neho kúpili miestne produkty v hodnote 6384 eur, čo je približne trojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
