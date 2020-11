Záujem turistov o Plešivec počas koronakrízy stúpol, tvrdí starostka

Plešivec 18. novembra (TASR) – Záujem turistov o región okolo obce Plešivec v Rožňavskom okrese sa počas koronakrízy zvýšil. Pre TASR to uviedla starostka Iveta Šušánová, podľa ktorej je viac návštevníkov priamo v dedine i jej okolí.



„Ľudia necestujú do zahraničia, skôr idú do prírody a hľadajú aj také objekty, ako je u nás Serényiho cisterna na Plešiveckej planine. Určite vnímam viac turistov aj v obci. Prídu aj k nám priamo na obecný úrad, okrem informácií hľadajú napríklad pohľadnice či rôzne brožúrky,“ načrtla starostka.



Jednou z historických dominánt Plešivca je gotický kostol so zachovanými nástennými maľbami, podľa starostky je však ďalšou atrakciou Plešivecký hrad. „Je menej známy, ale turisti ho už tiež vyhľadávajú. Často sa k nám prídu opýtať, kde ho nájdu,“ podotkla.



Medzi ďalšie zaujímavosti v okolí obce patrí okrem Plešiveckej aj Silická planina s jaskyňou Silická ľadnica, Gombasecká jaskyňa, ako aj jaskyňa Domica na hranici s Maďarskom.



Vo viacerých neďalekých dedinách sa zachovali gotické kostoly a v Gombaseku občianske združenie Sine Metu postupne vytvára nový turistický areál pri zvyškoch niekdajšieho kláštora pavlínov, kde by malo vzniknúť aj malé múzeum.