Záujem verejnosti o služby Knižnice pre mládež v Košiciach vzrástol
Autor TASR
Košice 20. januára (TASR) - Záujem verejnosti o služby Knižnice pre mládež mesta Košice (KMMK) rastie. Ako TASR z knižnice informovala Viera Ristvejová, v roku 2025 zaznamenali zvýšenú návštevnosť a stúpol aj počet registrovaných čitateľov.
V porovnaní s rokom 2024 sa návštevnosť zvýšila o 19.139 používateľov, pobočky KMMK navštívilo spolu 219.672 ľudí. Počet registrovaných čitateľov sa rozšíril o 1124 nových členov, čím ich celkový počet dosiahol 14.975. Knižnica dodala, že výrazne vzrástla aj programová ponuka - pribudlo 175 podujatí, pričom za uplynulý rok ich zorganizovala celkovo 2756.
Knižný fond zahŕňa 173.680 zväzkov. Vďaka viacerým projektom sa ho podarilo opäť rozšíriť o najnovšie publikácie. „Na nákup nových kníh sme investovali 66.663,40 eura. Do našich regálov pribudlo 7167 titulov aj vďaka projektu Prečítaj svet podporenému Fondom na podporu umenia. V rámci ďalších úspešných projektov sme získali ešte 9484 eur na organizáciu literárnych podujatí,“ spresnila riaditeľka KMMK Kamila Prextová.
Pripomenula, že vlani oslávili 70 rokov svojej činnosti a zapojili sa aj do viacerých projektov. Rok 2025 tiež priniesol viacero noviniek a inovácií, medzi nimi aj zavedenie digitálneho preukazu. Za jeden z najvýraznejších úspechov považujú otvorenie ďalších siedmich zrevitalizovaných pobočiek. KMMK opäť vydala i katalóg Najlepšie detské knihy roka, ktorý je dostupný aj online.
Knižnica vstupuje do nového roka s ambíciou pokračovať v modernizácii svojich služieb, rozširovaní programov pre deti a rodiny a v budovaní partnerstiev podporujúcich čitateľskú gramotnosť. Zároveň plánuje ďalej rozvíjať a posilňovať komunitný charakter.
„Kľúčovým zámerom pre tento rok je realizácia projektu Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnova budovy knižnice na Humenskej 9 v Košiciach, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou,“ doplnila Ristvejová, podľa ktorej projekt nadväzuje na obnovu interiéru realizovanú v roku 2023. Tentoraz čaká pobočku obnova exteriéru a skladových priestorov v hodnote 313.770 eur, ktorá má byť ukončená v septembri tohto roka.
