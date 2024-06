Záujemcom o študovanie STEM odborov by mal pomôcť nový portál

Košice 12. júna (TASR) - Záujemcom o študovanie STEM odborov (veda, technika, inžinierstvo a matematika) by mohol pomôcť nový portál studiumstem.sk. Obsahuje napríklad odpovede na otázky týkajúce sa štúdia technických odborov i databázu 978 škôl so STEM zameraním. TASR o tom z občianskeho združenia (OZ) Ženský algoritmus informovala Zuzana Sotáková s tým, že aj keď záujem o STEM odbory stúpa, podľa údajov Európskej komisie bude v Európskej únii v roku 2030 chýbať 11 percent odborníkov v týchto oblastiach.



"Realizujeme viaceré aktivity, v rámci ktorých sa snažíme ponúknuť informácie a naše skúsenosti a odovzdať emóciu, vďaka ktorej účastníci a účastníčky zahoria pre IT. Po skončení týchto voľnočasových vzdelávacích aktivít sa deti a rodičia často pýtali, ako ďalej. A práve takto vznikol nápad vytvoriť projekt Studiumstem.sk," uviedlo OZ s tým, že súčasťou portálu je tiež bezplatný online kurz Zorientuj sa v STEM, ktorý ponúka praktické rady, ako rozvíjať svoje zručnosti a talent a ako sa uplatniť.



Odborníci z oblasti vzdelávania a technológií, ktorí v Košiciach diskutovali o význame štúdia STEM, sa zhodli, že zvýšeniu počtu záujemcov o štúdium a prácu v STEM odboroch by mohla pomôcť medzisektorová spolupráca, zdieľanie dobrej praxe, lepšia prístupnosť dát zo strany štátu či vzájomný dialóg medzi firmami, školami, odborníkmi a študentmi technických odborov. Poukázali aj na nevyužitý potenciál dievčat a žien.



Podľa prieskumu OZ odrádzajú od štúdia technických odborov najmä chýbajúce skúsenosti s programovaním, obavy z náročnosti IT štúdia, nedostatočné technické zručnosti, málo informácií o štúdiu a ďalšom uplatnení či slabšia znalosť matematiky.



Najväčšou bariérou uchádzačov o zamestnanie v IT sektore je podľa výkonnej riaditeľky Košice IT Valley Miriamy Hučkovej najmä kritické, logické a technické myslenie. Dôležité sú podľa nej nielen vedomosti, ale aj schopnosť rýchlo sa adaptovať a rozvíjať, ako aj stretávanie sa študentov s ľuďmi z praxe. "Musíme popracovať na konkurencieschopnosti nášho regiónu a krajiny. Aby sme naskočili na rozbehnutý vlak, je nevyhnutná transformácia a STEM oblasti sú pre náš región kľúčové," dodala.