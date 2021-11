Záujemcov na Liptove zaočkujú i tento víkend bez registrácie

Liptovský Mikuláš 27. novembra (TASR) - Záujemcovia majú tento víkend na Liptove opäť možnosť dať sa zaočkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19 bez možnosti predchádzajúcej registrácie. Očkovanie môžu absolvovať vo vybraných obchodných centrách i nemocnici v Liptovskom Mikuláši. Počas týždňa bude očkovanie pokračovať vo viacerých obciach regiónu. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.



"Pandemická situácia na Slovensku sa v posledných týždňoch zhoršuje. Zo dňa na deň je jasnejšie, že sa s vírusom stretne každý a to, ako to nakoniec dopadne, má každý najmä vo svojich rukách. Veda nám ponúka pomoc v podobe vakcíny, preto na Liptove opäť očkujeme aj bez potreby registrácie vopred," načrtla Šarafínová.



OOCR Región Liptov v spolupráci s mestami, obcami a Žilinským samosprávnym krajom podľa nej realizuje aj tento víkend očkovanie jednodávkovou vakcínou Janssen alebo dvojdávkovou vakcínou od Pfizer/BioNTech. "V sobotu vykonáva očkovanie vakcinačné centrum v mikulášskej nemocnici do 15.00 h a v obchodných centrách RGB Liptov a Stop Shop v Liptovskom Mikuláši očkujú od 10.00 h do 18.00 h. Následne sa bude očkovať aj v obciach, a to 29. novembra v Partizánskej Ľupči, Dúbrave a Liptovskom Petre, 30. novembra v Liptovskom Jáne, Liptovskej Porúbke a Liptovskom Ondreji," dodala.