Záujemcovia môžu vidieť Sninu na fotografiách z vtáčej perspektívy

Snina 23. marca (TASR) – Návštevníci Mestského kultúrneho a osvetového strediska (MKOS) v Snine môžu vidieť mesto i jeho okolie na fotografiách z vtáčej perspektívy. Výstava predstavuje 16 veľkoformátových leteckých snímok.



Záujemcovia tak pomyselne preletia nad samotným mestom, zavítajú aj do okolitých obcí. „Ukážeme im tiež vodárenskú nádrž Starina, drevený chrám v Šmigovci či Sninský kameň. Výstava odhalí návštevníkom prierez toho najzaujímavejšieho, čo v tomto regióne možno vidieť,“ povedala pre TASR Ivana Krchnavá, ktorá výstavu organizačne zabezpečila v spolupráci so sninským MKOS.



Autorom väčšiny snímok je pilot a fotograf Matúš Krajňák. Výstava je verejnosti prístupná do konca apríla.