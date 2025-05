Záujemcovia o bufety v Rimavskej Sobote sa stretnú v súťaži

Rimavská Sobota 5. mája (TASR) - O desať nových bufetov, ktoré chce mesto Rimavská Sobota vybudovať v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, má záujem vyše 40 subjektov. Samospráva preto koncom mája zorganizuje pre podnikateľov súťaž. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.



Nové bufety na Kurinci chce samospráva vybudovať v spolupráci s Technickými službami mesta Rimavská Sobota. Radnica v rámci projektu počíta s desiatimi prevádzkami, v uplynulých mesiacoch preto realizovala prieskum záujmu o ich prenájom. „Na mestský úrad prišlo celkovo 43 žiadostí od podnikateľov, ktorí prejavili záujem o prenájom pevných bufetov v areáli bazénového komplexu,“ priblížilo mesto.



Pre vysoký záujem o budúce bufety samospráva zorganizuje stretnutie podnikateľov, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti na mestskom úrade 27. mája o 10.00 h. Na stretnutí sa uskutoční aj súťaž za účasti notára, záujemcovia, ktorí podajú najvyššie ponuky, dostanú bufety do prenájmu. „Výstavba bufetov by mala začať na jeseň tohto roka a do prevádzky majú byť odovzdané v letnej sezóne 2026,“ dodala radnica.



Rekreačnú oblasť Kurinec počas vlaňajšej letnej sezóny navštívilo približne 77.000 ľudí, ďalších 15.000 využilo služby miestneho kempingu. V lokalite sa v súčasnosti realizuje výstavba nového bazéna s vlnobitím, ktorý má byť dokončený pred začiatkom leta. Samospráva v súvislosti s atrakciou očakáva nárast návštevníkov, rozšíriť sa preto snaží aj ponuku služieb. Priestor, kde majú byť postavené nové bufetové prevádzky, má byť toto leto vyčlenený pre dočasné stánky.