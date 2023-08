Záujemcovia o hrady môžu v auguste v BBSK navštíviť tradičné podujatia

Banská Bystrica 6. augusta (TASR) - Záujemcovia o stredovek a hrady v Banskobystrickom kraji majú počas nasledujúcich týždňov možnosť zúčastniť sa na niekoľkých tradičných podujatiach, ale aj úplných novinkách. Pripravili ich pracovníci krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus.



"Naša ponuka je široká aj v druhej polovici prázdnin," uviedla Zuzana Jóbová z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus. "Len samotná Pohronská hradná cesta ponúka 16 lokalít, ktoré môžu byť cieľom výletu," pripomenula.



Na Pohronskej hradnej ceste sa už piaty rok konajú pravidelne komentované prehliadky jestvujúcich hradov, ale aj lokalít, z ktorých sú dnes už len reliéfne pozostatky skryté v lesoch. "Do konca turistickej sezóny sa uskutoční ešte 12 komentovaných prehliadok, z toho dve budú nočné, spojené s pozorovaním hviezd," informovala.



Okrem komentovaných prehliadok sa môžu návštevníci tešiť napríklad na Strašidelnú noc hradov a zrúcanín (19. 8.) na hrade Revište. "Záver prázdnin už tretiu sezónu zatraktívni Kráľovská svadba na Pustom hrade vo Zvolene (26. 8.), spojená s prenocovaním na hrade v historických stanoch," priblížila.



Atmosférou pestrého i temného života stredoveku ožije i kláštor Bzovík. Počas víkendu (11. - 12. 8.) pevnosť hostí historický Festival Stredovek.sk. Leto na Zvolenskom zámku si môžu užiť deti v letnom tábore Utáborme sa na zámku (14. - 18. 8.).



"Unikátne podujatia sa pripravujú na Fiľakovskom hrade. Od 11. do 13. augusta sa hrad stane dejiskom XXXII. Palóckych dní a Dní mesta Fiľakovo. Návštevníkov Novohradu pozývame aj na hrad Divín a do Zichyho kaštieľa v Divíne, kde sa konajú zaujímavé letné aktivity. Pravidelné prehliadky prebiehajú i na Haličskom zámku," vymenoval podujatia na hradoch Novohradu Tomáš Krahulec z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.



Muránsky hrad ako tretí najvyššie položený hrad na Slovensku je zase tipom pre celodenný prázdninový výlet. V areáli gotického kostola v Kraskove sa 2. septembra uskutoční festival Z histórie Gemera - Malohontu.



Starý zámok v Banskej Štiavnici bude 12. augusta dejiskom podujatia Citadela, čo je festival o fenoménoch histórie, vedy, umenia a každodennosti. Témou sú Osmani v dejinách Uhorska.