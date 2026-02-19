< sekcia Regióny
Záujemcovia o miesta na trhoch v Banskej Bystrici sa môžu hlásiť
Záujemcovia nájdu prihlášku na webe mesta.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. februára (TASR) - Mesto Banská Bystrica aj tento rok pripravuje príležitostné Veľkonočné trhy, ktoré budú na Námestí SNP od 24. do 31. marca. Záujemcovia o predajné miesta sa musia prihlásiť do 27. februára. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti.
Trhy budú zamerané na tradičný sortiment veľkonočného obdobia ako kraslice, prútené korbáče, kvetinové ikebany, výrobky z keramiky, šúpolia, dreva, skla či dekoračné výrobky z textilu, hračky, šperky. Súčasťou trhov budú aj stánky s cukrárenskými a pekárenskými výrobkami ako aj syrovými, mäsovými alebo včelími výrobkami.
