Záujemcovia o miesta na trhoch v Banskej Bystrici sa môžu hlásiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Záujemcovia nájdu prihlášku na webe mesta.

Autor TASR
Banská Bystrica 19. februára (TASR) - Mesto Banská Bystrica aj tento rok pripravuje príležitostné Veľkonočné trhy, ktoré budú na Námestí SNP od 24. do 31. marca. Záujemcovia o predajné miesta sa musia prihlásiť do 27. februára. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti.

Trhy budú zamerané na tradičný sortiment veľkonočného obdobia ako kraslice, prútené korbáče, kvetinové ikebany, výrobky z keramiky, šúpolia, dreva, skla či dekoračné výrobky z textilu, hračky, šperky. Súčasťou trhov budú aj stánky s cukrárenskými a pekárenskými výrobkami ako aj syrovými, mäsovými alebo včelími výrobkami.

