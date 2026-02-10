< sekcia Regióny
Záujemcovia o nájomný byt v Bánovciach musia aktualizovať žiadosti
Povinnosť aktualizovať žiadosť raz ročne do 31. marca majú žiadatelia, ktorým nebol pridelený byt a trvajú na riešení svojej žiadosti v zmysle zásad prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 10. februára (TASR) - Záujemcovia o pridelenie mestského nájomného bytu v Bánovciach nad Bebravou musia raz ročne aktualizovať svoje žiadosti. Čas majú do konca marca. Upozornila na to bánovská radnica na webe mesta.
Povinnosť aktualizovať žiadosť raz ročne do 31. marca majú žiadatelia, ktorým nebol pridelený byt a trvajú na riešení svojej žiadosti v zmysle zásad prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta. „Žiadosť je potrebné aktualizovať predložením potvrdenia zamestnávateľa o trvaní zamestnania a všetkých dokladov preukazujúcich príjem žiadateľa za uplynulý kalendárny rok. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na všetky osoby uvedené v žiadosti,“ priblížila radnica.
Doklady musia žiadatelia doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo do kancelárie bytového referátu alebo poštou na adresu mesta. „V prípade, že žiadateľ o byt neaktualizuje svoju žiadosť v požadovanom rozsahu a požadovanom termíne, bude jeho žiadosť vyradená z evidencie,“ dodala samospráva.
