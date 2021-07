Na očkovanie v Leviciach sa ľudia môžu objednať na konkrétny deň a čas

Levice 28. júla (TASR) - Nemocnica Agel Levice po dohode s Ministerstvom zdravotníctva SR pripravila novú možnosť objednať sa na očkovanie proti novému koronavírusu priamo na webe spoločnosti Agel. Záujemca sa môže prihlásiť na konkrétny deň a hodinu. „Chceme vyjsť v ústrety záujemcom o očkovanie a takto pomôcť zjednodušiť a urýchliť prihlásenie sa na vakcináciu. Celý proces je bezplatný a zaočkovaný dostane certifikát v zmysle platnej legislatívy Národného centra zdravotníckych informácií,“ povedal riaditeľ levickej nemocnice Ján Belanský.



Na webovom portáli https://portal.agel.sk/ex-page-two?msid=&tagTrg=ten-amb-vkc&step=1&exam_type=notCovid si záujemcovia o očkovanie môžu vyhľadať Veľkokapacitné vakcinačné centrum Levice a prihlásiť sa na očkovanie od 28. júla. K dispozícii sú termíny počas pracovných dní od 10.00 do 14.00 h a v sobotu 7. augusta od 8.00 do 13.00 h. „Na Slovensku ide o novinku, keď je možné sa prihlásiť na očkovanie nielen prostredníctvom webu Národného centra zdravotníckych informácií, ale priamo cez náš portál. Na Ministerstve zdravotníctva SR sme našli pochopenie a ochotu ísť do tohto experimentu a verím, že aj týmto krokom sa podarí výrazne rozšíriť počet záujemcov o očkovanie,“ uviedol Belanský.



Podstata systému je v tom, že záujemca sa prihlási na očkovanie v databáze Nemocnice Agel Levice, pričom informácia o zaočkovaní bude prepojená s Národným centrom zdravotníckych informácií. Výhodou je, že záujemca o očkovanie nebude čakať na pridelený termín, ale sám si zvolí deň a čas, ktorý je pre neho vhodný.