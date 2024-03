Záujemcovia o predaj na majálese v Trenčíne sa môžu prihlásiť do 12.3.

Trenčín 4. marca (TASR) - Záujemcovia o predaj svojich produktov na Trenčianskom majálese (1. 5.) sa môžu prihlásiť prostredníctvom webovej stránky mesta Trenčín. Uzávierka prihlášok je do 12. marca. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



Jarmok sa bude konať na Mierovom námestí a bude orientovaný najmä na predaj občerstvenia, potravín, ovocia, zeleniny, syrov, džemov, sirupov, mäsa, byliniek, priesad, kvetov, remeselníckych a ľudovoumeleckých výrobkov.



"Trhovníci, ktorí majú v profile trhovníka nahraté svoje dokumenty, by si mali skontrolovať, či sú aktuálne. Prosíme o nahratie všetkých požadovaných dokumentov, bez nich nevieme vystaviť povolenie na predaj. Približne do 14 dní od uzávierky prihlášok bude mesto mailom informovať o prijatí alebo neprijatí na jarmok," uviedla hovorkyňa.



Vzhľadom na charakter a zameranie jarmoku si podľa nej mesto ako organizátor vyhradzuje právo výberu predajcov. Termín podania žiadosti o predaj nie je určujúci pre udelenie miesta. Organizátor má výhradné právo na umiestnenie jednotlivých predajcov na jarmoku.