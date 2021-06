Trnava spúšťa aplikáciu súvisiacu s reguláciou parkovania

Trnava 30. júna (TASR) - Webovú aplikáciu DataMesta, ktorá je úzko spätá so štartom blížiacej sa regulácie statickej dopravy, spúšťa mesto Trnava. Má podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej viacero praktických funkcií. Na ich využívanie je potrebné zaregistrovať sa.



Ako informovala hovorkyňa, registrácia na strane používateľa zaberie len pár minút, správnosť všetkých údajov však musí samospráva overiť v informačnom systéme, čo si vyžaduje istý čas. Samospráva preto spustila aplikáciu s predstihom.



„Regulácia parkovania začne platiť od 1. augusta. Prinesie so sebou nové sadzby parkovného, rozšírené možnosti úhrad aj prvú rezidentskú zónu so spoplatneným parkovaním. Práve pre ľudí z tejto zóny nazvanej R1, do ktorej patrí sídlisko Ľudmily Podjavorinskej, Sladovnícka 4 – 12 a Ulica B. S. Timravy, môže byť aplikácia zaujímavá, pretože cez ňu budú môcť požiadať o vydanie parkovacej karty do svojej zóny. Táto funkcia bude sprístupnená už o pár dní. Registráciu však spúšťame skôr, aby sme medzičasom mohli overiť a schváliť všetky údaje, ktoré občania do systému zadajú,“ uviedol vedúci odboru dopravy Mestského úradu v Trnave Maroš Škoda.



Používatelia so schválenou registráciou budú môcť o vydanie parkovacej karty na adrese datamesta.trnava.sk požiadať od budúceho týždňa. Parkovacie karty budú po novom iba elektronické, nebude ich treba umiestňovať do auta, mestská polícia bude ich platnosť overovať v on-line databáze. Už vydané, pôvodné karty fungujú ďalej až do skončenia ich platnosti.



„V úvode očakávame nápor najmä zo strany rezidentov, obyvateľom zóny R1 odporúčame, aby sa zaregistrovali čo najskôr,“ doplnil Škoda. Ako informoval, zaregistrovať sa môžu aj ostatní, ktorí budú chcieť požiadať o niektorú z parkovacích kariet v Trnave. Samospráva plánuje webovú aplikáciu DataMesta používať aj na ďalšie rozširovanie svojich elektronických služieb.



Od 1. augusta, keď vojde do platnosti všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava, pribudne v aplikácii aj možnosť úhrady krátkodobého parkovania. Táto funkcia bude dostupná bez registrácie. „Všetky podrobnosti o nových sadzbách parkovného a regulácii statickej dopravy sú na webstránke doprava.trnava.sk,“ dodala Majtánová.