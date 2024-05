Záujemcovia sa môžu prihlásiť do aktivít Týždňa dobrovoľníctva

Trnava 6. mája (TASR) - Záujemcovia o dobrovoľnícku prácu majú stále možnosť sa prihlásiť do pripravovaného Týždňa dobrovoľníctva. V Trnavskom kraji ho organizuje ako súčasť celoslovenskej akcie od 20. do 26. mája Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, informovala jeho riaditeľka Zuzana Šujanová.



"Teší nás, že sa nám za dva roky fungovania nášho centra podarilo nadviazať spoluprácu s mnohými organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi. Aj vďaka nim sme mohli sprostredkovať v našom regióne množstvo zaujímavých ponúk, prostredníctvom ktorých si je možné vyskúšať dobrovoľníctvo na vlastnej koži," uviedla.



Dobrovoľníci, jednotlivci aj kolektívy si môžu už teraz vyberať podľa jej slov z veľkej ponuky jednorazových aktivít, ktoré pripravujú občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie. Môžu si vybrať tú, ktorá im vyhovuje lokalitou a časom konania a na webe sa na ňu priamo prihlásiť. Každá aktivita je limitovaná počtom, pričom prihlasovanie je možné najneskôr do dvoch dní pred konaním dobrovoľníckej činnosti. Spolu 27 subjektov naplánovalo 38 zaujímavých aktivít.



"Zapojiť sa bude možné do záchrany hradov Dobrá Voda či Korlátko, čistenia kaštieľa v Seredi, podať pomocnú ruku pri organizačnom zabezpečení Dňa rodiny alebo komunitnom stretnutí s deťmi ohrozenými sociálnym vylúčením v Trnave," doplnila Šujanová. Trnavská Baterkáreň si pripravila pomoc v reuse centre, na kurze šitia a výpomoc na výmennom podujatí Swap.



"V Senici sa bude 'dobrovoľníčiť' celý týždeň, miestne centrum voľného času a združenie Senica 2.0 si pripravili viacero aktivít od zbierania odpadkov, cez venčenie psíkov v útulku až po program pre deti," uviedla Šujanová. Rodinné centrum Bambuľkovo v Galante plánuje jarné upratovanie a potrebuje pomocníkov. Gymnázium Pierra De Coubertina v Piešťanoch chystá veľké čistenie mesta so zapojením svojich žiakov aj Služieb mesta Piešťany. Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapájajú i ďalšie školy a viaceré domovy sociálnych služieb v Holíči, Rohove, Skalici, Pastuchove aj Šintave.