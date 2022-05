Záujemcovia sa môžu prihlásiť na prehliadky Nových Zámkov s historikom

Nové Zámky 10. mája (TASR) – Záujemcovia, ktorí sa chcú zoznámiť s históriou Nových Zámkov, môžu využiť novú službu. Po meste ich prevedie miestny historik a sprievodca Alexander Strba.



Prvá prehliadka mesta sa uskutoční 21. mája a bude v maďarskom jazyku. Druhá sa bude konať 11. júna v slovenčine. „Naše mesto je síce chudobné na historické budovy, no o to bohatšie na historické udalosti a s nimi sa účastníci zoznámia,“ informoval mestský úrad.



Na prechádzku so sprievodcom a historikom po Nových Zámkoch sa záujemcovia môžu prihlásiť v Turisticko-informačnej kancelárii v dome kultúry. „Prehliadka sa bude konať pre minimálne 15 až 20 záujemcov,“ pripomenula radnica.