Záujemcovia sa môžu zapojiť do darcovského pochodu Karpatská vandrovka

Košice 20. augusta (TASR) - Jednotlivci, skupiny priateľov, celé rodiny i firemné tímy sa môžu aj tento rok zapojiť do darcovského turistického pochodu Karpatská vandrovka po hrebeni Volovských vrchov. Každoročne ho organizuje Karpatská nadácia. V poradí 13. ročník sa uskutoční 17. septembra.



Pochod v prírode s dĺžkou 50 kilometrov prebieha v stredne náročnom až náročnom teréne. Začína sa o 5.00 h a trvá priemerne 14 hodín. Organizátori pripravili i polovičnú, 25 kilometrov dlhú trasu so štartom na chate Erika pod Kojšovskou hoľou. Rodiny s deťmi môžu prejsť šesťkilometrovú trasu so štartom v areáli Čičky.



Účastníci vandrovky si môžu vytvoriť vlastnú darcovskú výzvu a zapojiť do nej svoje okolie. Jednotlivec alebo tím, ktorý takto získa najvyššiu sumu, bude odmenený v podobe sprievodcu Štefana Matisa, ktorý nedávno v Karpatoch objavil nový vtáčí druh, a dostane výklad o faune a flóre Volovských vrchov.



"Karpatská vandrovka vedie po Ceste hrdinov SNP a ponúka nádherné výhľady od nížin Maďarska až po Vysoké Tatry. Najradšej mám oblasť pod Volovcom, prastaré lesy po ceste od Čučmy či Pače, Zlatý stôl, hôľne partie v oblasti Bielej skaly či Hekerovej, to sú zachované miesta, ktoré dýchajú minulosťou," hovorí turista, horolezec, profesionálny ochranár a autor vandrovky Matis.



Každý účastník Karpatskej vandrovky finančne prispeje do Fondu Máme radi východ Karpatskej nadácie, ktorý bude použitý na podporu najlepších projektov aktívnych občanov na zlepšenie života na východnom Slovensku. Za 12 rokov Karpatská nadácia vďaka darom od vandrovníkov prerozdelila cez Máme radi východ sumu 75.688 eur. Podporila 55 projektov zameraných na stretávanie sa ľudí, nekomerčnú kultúru a tvorivosť či zdravý životný štýl. Podpora smerovala do 39 miest a obcí na východnom Slovensku.



"Podpora účastníkov Karpatskej vandrovky nám už roky umožňuje podporiť zaujímavé iniciatívy na východe Slovenska, ktoré v sebe nesú ducha Karpatskej vandrovky. Účastníci vandrovky majú možnosť hlasovať, kam spoločne vyzbieraná podpora putuje," doplnila Veronika Miškech Fričová z Karpatskej nadácie.



Grantové programy nadácie sú orientované na rozvoj komunít a inovácie vo vzdelávaní a poskytujú finančnú podporu organizáciám a aktívnym ľuďom, ktorí sa snažia rozvíjať svoje komunity a miesta, kde žijú.



Záujemcovia o pochod sa môžu registrovať do 4. septembra na webstránke www.karpatskavandrovka.sk.