Záujemcovia si môžu v Bratislave nechať zmerať hladinu cukru v krvi

Bratislava 15. novembra (TASR) - V piatok i pondelok (18. 11.) si môžu záujemcovia nechať zadarmo zmerať hladinu cukru v krvi v priestoroch Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. Úrad o tom informoval na sociálnej sieti pri príležitosti štvrtkového (14. 11.) Svetového dňa diabetu.



"Do poradne treba prísť nalačno v dňoch 15. alebo 18. novembra do priestorov Poradne zdravia, Ružinovská 8, Bratislava v čase od 8.00 do 12.00 h. Poskytneme vám aj odborné poradenstvo z oblasti zdravej výživy a správnej životosprávy a odmeriame vám krvný tlak," ozrejmil RÚVZ.



Podotkol, že u zdravých ľudí sa hladina cukru nalačno pohybuje v rozmedzí 3,3 - 5,6 milimolu na liter (mmol/l). Zvýšenie hladiny cukru v krvi nalačno u zdravého človeka nad 5,6 mmol/l alebo po jedle nad 7,8 mmol/l sa nazýva hyperglykémia. "Hyperglykémia je základným prejavom cukrovky. Krátkotrvajúca zvýšená koncentrácia cukru v krvi nie je obvykle vážnym stavom, avšak dlhodobé zvýšenie hladiny cukru v krvi vedie k vzniku vážnych komplikácií," vysvetlila Zuzana Klinčáková z poradne.



Rizikové skupiny, u ktorých je dôležitý skríning, sú podľa RÚVZ obézni ľudia, osoby s pozitívnou rodinnou anamnézou, ženy s tehotenskou cukrovkou, osoby staršie ako 45 rokov, pacienti s vysokým krvným tlakom a zvýšenou koncentráciou tuku v krvi.



Diabetes mellitus je závažné chronické metabolické ochorenie látkovej premeny, ktorá je charakteristická zvýšenou hladinou cukru v krvi. Ide o nevyliečiteľné ochorenie. Medzi typické príznaky cukrovky patria únava, smäd a časté močenie, podráždenosť a iné zmeny nálady, extrémny hlad, brnenie končatín či rozmazané videnie.



Veľmi efektívnou je prevencia, ktorou podľa odborníkov možno včas zachytiť prvé príznaky ochorenia a zahájiť liečbu. "Jedálniček diabetika by mal byť pestrý. Odporúča sa strava bohatá na vlákninu, celozrnné výrobky z tmavej múky, zeleninu, chudé mäso, ryby, orechy", ozrejmila odborníčka. Veľmi prospešnou zeleninou je podľa jej slov pre diabetikov zeler, ktorý obsahuje glykokvín. Obsahuje ho aj cibuľa a má vplyv na zníženie glukózy.



Diabetik by mal obmedzovať alebo vylúčiť glukózu, med, biele pečivo, čokoládu. Takisto aj tuky živočíšneho pôvodu, tučné mäso, soľ a alkohol. "Treba byť opatrní aj pri jedlách, ktoré môžu rýchlo zvýšiť hladinu cukru v krvi - múčne jedlá, pečivo, cestoviny a ovocie, ktoré obsahuje veľa cukru, ako sú hrušky, hrozno či banány," podotkla Klinčáková.