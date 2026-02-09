< sekcia Regióny
Záujemcovia v Prešove môžu požiadať o umiestnenie letných terás
Autor TASR
Prešov 9. februára (TASR) - Záujemcovia môžu podávať žiadosti o umiestnenie letných exteriérových sedení a terás na letnú sezónu v Prešove. Ku dňu podania žiadosti musia mať vyrovnané všetky pohľadávky voči mestu. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Útvar dopravnej mobility a statickej dopravy Mestského úradu v Prešove upozorňuje záujemcov, aby podali žiadosť minimálne 30 dní pred požadovaným termínom užívania verejného priestranstva. Žiadosť totiž podlieha schvaľovaciemu procesu. Je možné ju podať prostredníctvom klientskeho centra na Jarkovej ulici. Formulár žiadosti je k dispozícii na webstránke mesta.
„Žiadatelia, ktorí majú záujem umiestniť exteriérové sedenie a terasu na území mesta Prešov od 1. apríla 2026, musia podať žiadosť najneskôr do 28. februára 2026, od 1. mája 2026 musia podať žiadosť najneskôr do 31. marca 2026 a od 1. júna 2026 musia podať žiadosť najneskôr do 30. apríla 2026,“ uviedla Šitárová.
Sezónne exteriérové sedenia a terasy môžu byť umiestnené až na základe vydaného právoplatného rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií alebo povolenia na osobitné užívanie (záber) verejného priestranstva na území mesta Prešov na plochách peších zón, námestí, chodníkov či iných spevnených plochách so súhlasom vlastníka pozemkov. Nie sú povolené na plochách verejnej zelene.
„Po skončení umiestnenia exteriérového sedenia či terasy je povinnosťou žiadateľa užívanú plochu vyčistiť, odmastiť, uviesť do pôvodného stavu a na základe preberacieho protokolu ju odovzdať správcovi miestnych komunikácií,“ povedala Šitárová.
Sadzba dane za umiestnenie letných sedení a terás je 0,17 eura za štvorcový meter na deň.
