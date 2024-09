Zaujímavá ponuka: Obyvatelia mesta Vráble si môžu adoptovať zeleň

Vráble 11. septembra (TASR) - Mesto Vráble v týchto dňoch spustilo program s názvom Adopcia zelene. Ako informovala radnica, záujemcovia si vďaka nemu môžu vziať do svojej starostlivosti verejné priestranstvo, o ktoré sa budú starať.



Podľa mestského úradu je cieľom programu využiť záujem a tvorivý potenciál aktívnych ľudí, ktorým záleží na kvalite prostredia, v ktorom žijú a majú chuť a možnosť venovať mu svoj čas.



"Návod, ako sa do programu zapojiť, je zverejnený na webovej stránke mesta aj na sociálnych sieťach. Žiadosť spolu s prílohami, teda mapkou s vymedzením plochy, fotodokumentáciou jestvujúceho stavu a zjednodušenou projektovou dokumentáciou je možné poslať na mestský úrad poštou, mailom, alebo ju osobne doručiť do podateľne," uviedla radnica.



Dôležitou podmienkou je, že plocha zelene, ktorú si chce záujemca adoptovať, musí byť vo vlastníctve, užívaní alebo správe mesta Vráble. "Môže ísť napríklad o malé plochy zelene v blízkosti obytných budov, domov, prídomovej zelene, plochy predzáhradok, vnútroblokov a podobne. Tento spôsob adopcie zelene je vhodný pre súkromné osoby, aktívnych občanov, dobrovoľníkov, občianske združenia a neziskové organizácie," doplnila radnica.