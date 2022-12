ZAHRÁTE SI? Zaujímavosti na území Prievidze približuje nová hra

Prievidza 26. decembra (TASR) - Metropola hornej Nitry, Prievidza, má na svojom území pamiatky i zaujímavosti, ktoré často i miestni nepoznajú. Priblížiť ich chce nová interaktívna hra Prievidzské selfíčko.



Autorom hry je mladý Prievidžan Radovan Huba, na projekte spolupracuje s Turisticko-informačnou (TIK) kanceláriou v Prievidzi a miestnou samosprávou. "Prvoradým cieľom je rozvoj cestovného ruchu v meste, ale i samotné informovanie Prievidžanov, keďže ani oni toho veľa nevedia o Prievidzi," povedal pre TASR Huba.



Huba začal s projektom Po stopách Prievidze, v rámci ktorého natáča náučné videá o meste, ukazuje v nich zaujímavosti i skryté miesta. "Ľuďom sa to páči, ale stále sa nejdú na tie miesta pozrieť, preto som vytvoril túto hru, nech majú motiváciu prísť sem a dostanú i odmenu," vysvetlil Huba.



Verejnosť podľa neho určite pozná piaristický kostol, no možno netuší, že je to jedna z najkrajších barokových stavieb v strednej Európe, je z roku 1666, takže patrí k tým starším v meste. "Do hry by sme chceli určite pridať i miesto, o ktorom mnohí ľudia nevedia, a to je židovský cintorín. Zakomponovať ho do nej chceme po jeho ďalšej rekonštrukcii," doplnil.



Autori vybrali desať zastávok, kde si ľudia môžu urobiť selfie a zároveň sa i dozvedia o zaujímavých miestach v Prievidzi. "Sú tam naše dominanty, historické, kultúrne aj prírodné. Všetko, čo stačí urobiť, je prísť do TIK, zobrať si mapu, vylúštiť pomôcky. Potom prídu ľudia k miestu, niekde tam nájdu žltý QR kód a ten, keď si naskenujú, nájdu informácie, zaujímavosti, reštaurácie či kaviarne v okolí a na konci aj písmeno do tajničky. Keď ju vyriešia, urobia si fotku, do TIK sa vrátia a dostanú nejakú odmenu," priblížil Huba.



Interaktívnu hru si už viacero záujemcov i vyskúšalo, jeho autora podľa jeho slov príjemne prekvapilo, že ju využili už na začiatku jej spustenia. "Chvália si to a sú radi, že niečo takéto v Prievidzi vzniklo," podotkol.